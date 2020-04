Un fueguino cuenta cómo vive en España

Eric Quinteros, por un intercambio de estudio, reside actualmente en Zaragoza, España. Quedó allí en medio de la declaración de pandemia por la COVID-19. Ahora está entre las ansias de estar en su hogar y el peligro de regresar infectado.

Eric, en sus mañanas típicas de cuarentena en el departamento, guitarra y mate.

ESPAÑA, ZARAGOZA.- Eric Quinteros Niederhaus es ciudadano de Ushuaia; el año pasado se recibió de procurador en la Universidad Siglo 21, trabaja hace 12 años en el Juzgado de instrucción Nº 1 del Poder Judicial de Tierra del Fuego, en la ciudad capital.

Actualmente reside en la ciudad de Zaragoza, España. Viajó como parte de un intercambio que propone la Universidad Siglo 21 con la Universidad de Zaragoza. Su objetivo académico era continuar con la carrera de Abogacía, cursar materias de Derecho en España y además una especialización en Género, un master que dicta la Universidad de Zaragoza.

A fines del año 2019 Eric fue notificado de que había sido seleccionado junto a tres alumnas más, provenientes de la provincia de Córdoba, y debía viajar.

“Fue una noticia muy linda y a la vez había que organizar todas las cuestiones, personales y laborales, lo más rápido posible”, contó.

El 31 de enero viajó a Buenos Aires, el 2 de febrero a Barcelona, donde estuvo cuatro días y luego a Zaragoza donde ya se instaló para estudiar.

“En principio se rumoreaba bastante acá en España el tema del coronavirus, creo que al comienzo lo subestimamos todos y recuerdo que fue un día jueves que teníamos un partido con el equipo de rugby, jugamos ese partido e inmediatamente se suspendieron todos los partidos siguientes y todas las actividades, y desde ese jueves que salimos a comer con el club nos quedamos todos en casa”, comentó Eric.

La ciudad muestra el silencio de la pandemia.

Respecto a su estudio, las clases y el programa educativo relató:

“La Universidad suspendió todas las actividades. En un comienzo los que iban a seguir concurriendo eran los profesores, los alumnos íbamos a recibir el material de estudio y demás vía internet a través de una aplicación que tiene la facultad”.

“A medida que se fue incrementando la pandemia, el miedo de todo este brote, es que uno trata de ser mas precavido, tomar los recaudos necesarios para evitar el contagio; somos cuatro personas las que vivimos en un departamento, nos turnamos para salir al supermercado, salimos lo menos posible, la mayoría del tiempo estamos mirando televisión, yo particularmente gracias que tengo una notebook y aprovecho para escribir y jugar un poco. Me prestaron una guitarra y con eso paso el tiempo, mi mayor compañía en esta cuarentena”, contaba en cuanto a cómo es el día a día.

En relación a lo que se sabe allá sobre Argentina expresó que: “Sé que fueron un poco más precavidos que aquí en España, si bien quizás al comienzo también se subestimó, pensando que no llegaría a la Argentina, creo que se tomaron las medidas necesarias mucho más rápido y eso ayuda a que no se propaguen los contagios; y por lo pronto las noticias que tengo de Tierra del Fuego, aunque están en cuarentena, sé que están bien y tomando las medidas necesarias. Creo que nos piden demasiado, que quedemos en casa y hacerlo mas que nada por la gente mayor que más peligro corre”.

En los supermercados, donde se respeta el distanciamiento, los adultos mayores se ven haciendo sus compras a primera hora de la mañana. Y más a la tarde ya se ven las góndolas vacías, se reponen para el día siguiente. No todos usan barbijos.

“Me llama la atención que a pesar de ser el grupo que mas riesgo corre, son los que mas salen a la calle. Creo que es bastante ‘testaruda’ la gente mayor aquí”, comentó.

“Si bien la situación aquí en Zaragoza esta bastante controlada, en comparación con Madrid, Cataluña, el país vasco que están mucho mas afectados, donde fueron los mayores decesos; eso nos deja un poco mas tranquilos, pero me da temor la gente mayor que sigue circulando. Pero dentro de todo estamos bien y eso deja mas tranquilos a mis viejos, familiares y amigos”.

“Por el momento mi idea es permanecer aquí en Zaragoza, en casa, esperar estos días de cuarentena. Ahora se extendió hasta el 11 de abril y se está debatiendo si se prorroga; esperar un tiempo más y ver si la situación sigue igual tendré que volver a Argentina”, expresó.

En cuanto a su difícil situación y la decisión de volver Eric manifestó: “Volver me da un poco de temor porque mis padres son grandes, y la verdad que no me gustaría la mala suerte de llevarme el virus de acá y contagiarlos, a nadie obviamente, pero a ellos en especial que están en rango etario de mayor riesgo”.

“Es una decisión bastante difícil, si me quedo bancándomela acá lejos de todo, a pesar de extrañar y de no poder hacer absolutamente nada, solo estar en casa; o arriesgarme a volver con todo lo que eso implica, que le pase algo a la gente que quiero. Por lo pronto voy a esperar lo más que pueda y si veo que no hay otra tendré que volver”, reflexionó.

Otra de las barreras que se interpone para el regreso de Eric es que hay una aerolínea que viaja a la Argentina y la vía aérea sale de Madrid, que es el lugar mas afectado por la pandemia.

El vacío del aislamiento en la ciudad de Zaragoza.

Finalmente, como algún tipo de reflexión en estos momentos, Eric mencionó: “Aquí en España se realizó un spot publicitario en la campaña de prevención y concientización, el cual me gustó y me pareció muy cierto, era que: ‘A los viejos los españoles los habían mandado a la guerra y a los jóvenes hoy se les pide que se queden en casa’, alentando a que lo hagamos por ellos, los adultos mayores. Me resultó muy atinado para un pueblo español que sufrió muchísimas guerras, el pueblo lo asimiló. Una buena manera de concientizar que nos quedemos en casa no solo por nosotros sino también por nuestros abuelos, por nuestros padres”, concluyó.

Cabe mencionar que, como Eric, en muchos países hay argentinos en situaciones similares. Qué bueno sería que todos sean conscientes y solidarios como él, pensando en cómo no afectar a otros, relegando sus emociones personales y priorizando la salud de sus padres y conocidos.

Pero también ojalá cada ciudadano que se encuentra en ‘su casa’ pueda también ser solidario y empático, sin ponernos en el lugar de jueces y sentenciar cada situación según nos parezca.

De la pandemia saldremos juntos, pero depende exclusivamente de la actitud personal de cada uno si superaremos este momento complicado siendo mejores personas.