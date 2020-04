Solicitada comercios en crisis

La Cámara de Comercio de Ushuaia solicita al gobernador Gustavo Melella que utilice las herramientas financieras disponibles para cuidar la salud de los comercios que se encuentran a puertas cerradas.

En el marco de la pandemia COVID-19 por el coronavirus SARS-CoV-2, solicitamos al gobernador, profesor Gustavo Melella, disponer de recursos financieros del Banco Tierra del Fuego para auxiliar a los comercios de nuestra ciudad, estamos en una situación vulnerable, nuestros negocios se encuentran CERRADOS.

Las medidas anunciadas el lunes no incluyen a todos los comercios, sólo a una pequeña porción de las empresas.

La Cámara de Comercio de Ushuaia está compuesta por diferentes socios; pequeños y medianos comerciantes, todos tenemos la misma necesidad, hacer frente a nuestras obligaciones. Solicitamos -Créditos- para cancelarlos con recursos genuinos, no pedimos subsidios.

Nuestros comercios se encuentran cerrados sin posibilidad de generar ingresos; tenemos la obligación y el compromiso social de hacer frente a las obligaciones.

 Sueldos  Alquileres  Proveedores  Servicios  Impuestos.

De ellos dependen familias, somos solidarios, pero con herramientas que incluyan a todos.

Sabemos los grandes esfuerzos que se están haciendo, conocemos las medidas extraordinarias que se han tomado, pero aún no recibimos información de las medidas financieras que nos ayuden a sobrellevar esta pandemia de forma solidaria donde estemos todos incluidos “Nadie se salva solo”.

Vivimos diferentes crisis en nuestro país; pudimos sobrellevarlas, pero no sabemos resolver a puertas cerradas.

Apoyamos todas las medidas que tienden a cuidar y proteger la salud de nuestros vecinos desde el minuto cero y cerramos nuestras puertas. Hoy necesitamos cuidar la salud de nuestros comercios.

“Somos solidarios; no pretendemos ganar, pero sí sobrevivir para cumplir con nuestras obligaciones”

CÁMARA DE COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS DE USHUAIA