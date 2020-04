No llegan respuestas para los comerciantes

Sin la ayuda que les prometieron no pudieron afrontar el pago de salarios ni de alquileres. Muchos de los comerciantes vieron sus cuentas en cero porque les debitaron todos los impuestos y tuvieron dificultades para cubrir cheques. La situación es más que de desesperación.

RIO GRANDE.- “Las respuestas que creíamos que iban a llegar no están apareciendo y tenemos a muchos comerciantes en situación desesperante, algunos con la decisión de no poder seguir más y tratando de llegar a un acuerdo con sus empleados”, así lo expreso Analía Olmos, una de las integrantes del grupo denominado “Comerciantes Unidos”, que reclamaron a Gobierno y a la Municipalidad una asistencia para poder afrontar la crisis que atraviesan por la cuarentena que los obligó a cerrar sus comercios.

“Nos prometieron subsidios para pagar alquileres y salarios; también créditos para poder hacer frente a nuestras obligaciones, pero pasan los días y no ocurre nada. Todos los días consultamos nuestras cuentas bancarias y no hay ningún dinero depositado”, indicó Olmos, en diálogo con El Sureño.

El sábado 4 de abril, los comerciantes mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella, a quien le plantearon sus inquietudes y los problemas que enfrentan de desfinanciamiento por no poder abrir sus comercios y seguir con la actividad que les implica el ingreso mensual. De esa reunión se fueron muy esperanzados y recibieron indicaciones de cómo proceder para gestionar la ayuda que necesitan.

“Nosotros hicimos todo lo que se nos pidió, apenas terminó la reunión con el Gobernador nos pusimos a juntar toda la documentación que se nos requería, pero como respuesta sólo recibimos el pedido de más y más cosas. Todo se demora y no aparece la ayuda que necesitamos” dijo Olmos.

A esta altura del mes, los comerciantes no pudieron hacer frente al pago de salarios y mucho menos a alquileres. Respecto a esto último, desde la Municipalidad de Río Grande surgió el ofrecimiento de ayudar con el 50% del pago, pero tampoco eso se materializó hasta el momento.

En el caso de los sueldos, algunos comerciantes llegaron a un acuerdo con sus empleados, quienes aceptaron recibir mercaderías como parte de pago, una situación que ilustra la desesperación que existe en este sector de la economía local.

“Tenemos a muchos comerciantes con nuestras cuentas bancarias en cero, porque nos han debitado el pago de todos los impuestos y existen otros con cheques rechazados que los coloca en la calificación de no poder acceder a una línea crediticia. Esto no da para más”, dijo Analía Olmos.

La integrante del grupo de “Comerciantes Unidos” expresó estar muy molesta porque en las últimas horas no hay nadie que responda a las inquietudes planteadas. Todo se hace vía mensajes por celular y con el envío de correos electrónicos. “Pedimos una reunión con algunos de los funcionarios, pero nos respondieron que en el este nuevo período de cuarentena están prohibidas ese tipo de encuentros”.

Por último, Olmos dijo que “estamos analizando un plan B. Hay muchos comerciantes que quieren volver a abrir sus puertas, ya no dan para más y no sabemos como contenerlos. Necesitamos que nos den las respuestas que nos ofrecieron en su momento. No podemos esperar mas”.