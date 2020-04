La Vuelta de Rural Bike sigue sin fecha

RIO GRANDE.- Tras el parate total del pasado 12 de marzo, muchos eventos de importancia quedaron colgados, como la XVIII Vuelta a Río Grande de Rural Bike, la cual debía desarrollarse el 15 de marzo; la primera fecha de APITUR pautada para el 28 y 29 de marzo, y más importante aún la postergación de la XXXVII Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego de Motociclismo.

La Vuelta de Río Grande de Rural Bike sigue sin fecha, aunque no se correría antes de agosto.

En el horizonte no se ve una fecha de reprogramción en casi ninguna de las actividades, y la Bici Posta Eventos, hoy la única institución que lleva adelante carreras en esta ciudad, está afín con las demás disciplinas deportivas.

Casi con seguridad que no habrá carreras de relevancia hasta agosto próximo, quizás en invierno se pueda llevar a cabo el Intercolegial de Mountain Bike aunque no es una prioridad, la prioridad pasa por las carreras más importantes que tiene en el calendario esta institución, y la primera es la XVIII Vuelta a Río Grande, no sólo la competencia más importante del ciclismo rural, sino que además iba a dar el puntapié inicial al Campeonato Provincial de Mountain Bike auspiciado por la Secretaría de Deportes de la Provincia.

No sólo que la Vuelta no tiene fecha (podría realizarse en agosto) sino que tampoco se sabe qué será del campeonato provincial, aunque es casi un hecho que la Doble Cabo Peñas, y el Duatlón Ciudad de Río Grande mantendrían sus fechas iniciales de septiembre y diciembre respectivamente.

Pero volviendo a la Vuelta, de realizarse en agosto, los participantes se encontrarán con un piso muy distinto al que iban a toparse a mediados de marzo y en este sentido habrá que ver si la organización debe retocar alguno de los tres primes que tiene la competencia, y que contemplan 25 kilómetros cada uno, con algunas variaciones con relación a otras ediciones.

En cuanto a los corredores, se espera que la mayoría de los ciclistas fueguinos estén en línea de largada, con todo lo que se está viviendo en esta cuarentena es difícil que salgan de la provincia a correr y deberán conformarse con todas las carreras locales, y el hombre a vencer en la próxima Vuelta será el capitalino Darío Guzmán, el gran ganador del año pasado.

Historial – Vuelta a Río Grande

Año/Edi. Ganador Segundo

2000 – I Nolberto Gutiérrez Lucas Miranda

2002 – II Mauricio Núñez Ricardo Acosta

2003 – III Mauricio Núñez Sebastián Ingleses

2004 – IV Ricardo Anríquez Nicolás Benavídez

2005 – V Ricardo Anríquez Gabriel Gorostarzu

2006 – VI Mauricio Núñez Marcos Aravena

2007 – VII Walter Acuña Mauricio Núñez

2008 – VIII Marcos Toranza César Ferreira

2009 – IX Mauricio Núñez Alesis Vega

2011 – X Juan Cárdenas Héctor Mascareña

2012 – XI Juan Cárdenas Mario Vidal

2013 – XII Marcos Castaño Héctor Mascareña

2014 – XIII Darío Guzmán Alejandro Barcenas

2015 – XIV Mauricio Núñez Darío Guzmán

2017 – XV Darío Guzmán Nicolás Benavídez

2018 – XVI Juan Pablo Romero Darío Guzmán

2019 – XVII Darío Guzmán Nicolás Benavídez

Historial – Rural Bike

Año/Edi. Ganador Segundo

2011 – I Juan Cárdenas Héctor Mascareña

2012 – II Juan Cárdenas Mario Vidal

2013 – III Marcos Castaño Héctor Mascareña

2014 – IV Darío Guzmán Alejandro Barcenas

2015 – V Mauricio Núñez Darío Guzmán

2017 – VI Darío Guzmán Nicolás Benavídez

2018 – VII Juan Pablo Romero Darío Guzmán

2019 – VIII Darío Guzmán Nicolás Benavídez