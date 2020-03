Punta Tricolor

Jugada la cuarta fecha del certamen Apertura de Rugby en primera división Ushuaia Rugby Club se encuentra en lo más alto de la Zona Campeonato al vencer a Universitario por 26 a 19. Ahora su escolta es Las Aguilas quien vapuleó a Colegio del Sur y el sábado se viene el gran clásico capitalino.

USHUAIA.- El sábado, en su vuelta tras la fecha libre, el Ushuaia Rugby Club superó por 26-19 en su casa a Universitario de Río Grande en duelo de punteros. Liderados por el pie de Cristian Mansilla, los tricolores se fueron arriba al descanso y, tras quedar abajo en el complemento, pudieron sumar para llevarse la victoria. En el otro partido de la jornada Las Águilas vapuleó a Colegio.

Jornada sabatina doble en la capital provincial con el gran choque de punteros como estelar a orillas del Río Pipo. Hablamos del Ushuaia Rugby Club y Universitario, en una cancha que lucía mojada debido a las precipitaciones que cayeron en la capital provincial.

Este duelo, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2020 de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, inició favorable al dueño de casa, que vacunó de entrada dos veces en el ingoal rival por intermedio de Lucas Sulca y Agustín Irianni.

Primero el forward aprovechó el empuje del maul para desprenderse y anotar el 5-0 transitorio y luego fue el medio scrum Agustín Irianni quien aprovechó una falla en el manejo de la guinda para irse solo a la conquista, que luego potenció Cristian Mansilla con sus primeros puntos del juego a través de la conversión (12-0).

Un arranque impecable para el tricolor, que se empezó a cargar de penales y recibió amarillas que complicaron el andamiaje en el encuentro. Así fue que José Miranda aportó 9 unidades por la vía de los penales tras infracciones rivales para poner el 9-12 al finalizar la etapa inicial.

Ya en el complemento la balanza se invirtió debido a un error en la zona baja de la defensa del URC que no logró controlar la ovalada y Universitario ni titubeó para desaprovechar la oportunidad.

Su apertura y goleador Miranda se escapó hacia debajo de los palos no sólo para sumar los 5 puntos del try sino 2 más por la sencilla conversión. Las cosas estaban ahora 16-12 para los riograndenses que venían de doblegar en La Soñada a Colegio la fecha pasada.

“Kitty” Mansilla empezó a ser importante con el primer penal a los palos cuando corrían 2 minutos del complemento. El score quedaba 16-15 para Uni.

Las infracciones eran moneda corriente y un nuevo penal, pero ahora visitante iba a dejar el tanteador 19-16 para Uni, obligando al Ushuaia a sacar lo mejor de sí para doblegar una defensa sólida, que complicaba la poca velocidad de los backs locales.

El trámite era palo por palo, con ataques hasta la línea de 22 metros e infracciones ofensivas que cambiaban de lado la posesión.

Hasta que llegó el quiebre. Tras un line a 30 metros del ingoal, el maul de los comandados por Oyola profundizó el ataque, avanzó más de 15 yardas y el primera línea Wallas Mascaró se desprendió por el lado ciego. Encaró a los backs usando el recurso del hand-off y se zambulló en el ingoal para el 21-19 del URC.

Posteriormente llegarían varios lines del rojiblanco dentro de los 22 metros y en ataque, pero la defensa fue efectiva. Mansilla, con dos penales -uno desde atrás de mitad de cancha-, pondría cifras definitivas (26-19).

Las Águilas venció a Colegio

En un partido sin equivalencias y que comenzó dominando el Fucsia de entrada, los dirigidos por Jorge Caldelari aplastaron en su cancha a la escuadra colegial por 48-3 con signos de recuperación en la confianza avizorando el duelo ante su clásico rival del próximo fin de semana.

Con el URC invicto y el Fucsia en busca de llegar a la cima, sin lugar a dudas se palpita una fiesta para el rugby ushuaiense dentro de unos días ¿Quién festejará el gran choque?

Posiciones – Zona Campeonato

Posición/Clubes Pts. J G E P Bo. TF TC

1º Ushuaia RC 14 3 3 0 0 2 94 29

2º Club Las Aguilas 10 3 2 0 1 2 81 26

3º Universitario 9 3 2 0 1 1 78 65

4º Río Grande RHC 4 3 1 0 2 0 32 53

5º Colegio del Sur 0 3 0 0 3 0 27 139

Próxima fecha

Quinta fecha – Sábado 7 de marzo

Ushuaia Rugby Club vs. Las Aguilas

Colegio del Sur vs. Río Grande RHC

Libre: Club Universitario de Rugby.