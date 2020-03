Gobierno mantendrá la conexión aérea

El Gobierno nacional prorrogó la suspensión de los vuelos internacionales y de cabotaje y el único vuelo a Ushuaia que había quedado operativo para conectar a la provincia con el resto del país, se levantó ante un reclamo del personal aeronáutico, luego de otro contagio en el aeropuerto de Ushuaia. Como alternativa se usará el de Río Grande, con dos frecuencias semanales.

El aeropuerto de Ushuaia quedó fuera de operación, tras un reclamo del personal aeronáutico, debido a los casos de infectados que tuvieron ese epicentro.

USHUAIA.- El Gobierno nacional resolvió el viernes prorrogar la suspensión de los vuelos internacionales y de cabotaje en todo el país y levantó el único vuelo de Aerolíneas Argentinas que mantenía comunicada a la provincia con el continente. La medida entró en vigencia ayer, tras su publicación en el Boletín Oficial.

Hasta que el Gobierno resolvió restringir la circulación de personas como medida de prevención contra el avance el coronavirus, Ushuaia recibía 8 vuelos diarios, la mayoría provenientes de Buenos Aires; aunque también existía una frecuencia desde la ciudad de Córdoba. En tanto, el aeropuerto de Río Grande, quedó sin actividad.

Anoche, el gobernador Gustavo Melella difundió en redes sociales que “conseguimos que Tierra del Fuego no pierda su conectividad aérea y que la empresa Aerolíneas Argentinas traslade su operatividad al Aeropuerto Internacional de Río Grande”.

Indicó que esta “decisión surge luego de que la aerolínea de bandera suspendió sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, en el marco de las diversas acciones tendientes a mitigar la propagación del COVID-19”.

Como resultado de las gestiones del gobernador Gustavo Melella se confirmó que Aerolíneas Argentinas estará manteniendo dos vuelos semanales. “Lo importante es no perder la conectividad porque es esencial para la provincia, los vuelos se realizarán los miércoles y sábados”, indicaron desde el Gobierno.

Al detallar medidas de seguridad, desde el Ejecutivo se subrayó que “vamos a garantizar a los vecinos y vecinas de la provincia llegar a sus hogares, pero lo haremos a través de un operativo que estará coordinado por el Ministerio de Salud, garantizando las cuestiones de salubridad que estamos llevando adelante”.

Casos positivos

Según publicó el diario Perfil, el lunes 23 de marzo, una tripulante de Aerolíneas Argentinas dio positivo y hay varios tripulantes internados esperando el análisis, por lo que los trabajadores exigieron a la empresa que no oculte información; a la vez que advirtieron sobre una posible explosión de contagiados en las aerolíneas.

Según informa el matutino, la tripulante se contagió en Ushuaia cuando trabajó en un vuelo el 11 de marzo. Hace una semana empezó con broncoespamos, pero no tuvo fiebre. Se quedó en su casa cumpliendo la cuarentena y este lunes llegaron los resultados positivos del Instituto Malbrán

Se trataría de una empleada que fue internada en el Hospital Otamendi, en principio por cuatro días, donde estará aislada. Sin embargo, ya no presenta síntomas y está en buen estado de salud

“Venía de una seguidilla de vuelos llevando y trayendo gente sin hacer cuarentena porque en cabotaje no pasaba nada, pero todos los pasajeros eran extranjeros. Acá la bajaron y hace una semana la internaron y le hicieron el test. Ella se contagió en Ushuaia, informó la delegada de Aerolíneas Argentinas, Sandra Arroyos.

Suspensión total

El Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial la prórroga de la suspensión de “manera total” de las operaciones de trenes y colectivos de larga distancia y de vuelos de cabotaje, hasta la medianoche del 31 de marzo, una medida destinada a “desalentar la circulación” de la población en el marco de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus.

Además, en el decreto publicado este miércoles, se establece el cronograma para los servicios urbanos que todavía siguen funcionando, también hasta el 31 de marzo, para desalentar la circulación.

Desde las 0:00 horas del día lunes 23 de marzo y hasta las 24:00 del martes 31, los servicios de transporte público automotor y ferroviario cumplirán con sus frecuencias y programaciones habituales de día feriado, apunta el boletín.

Además, se suspendió la circulación de los servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre.