Cuarentena total

El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, anunció la profundización de medidas preventivas a fin de evitar y controlar la propagación de coronavirus en la provincia.

El gobernador Gustavo Melella en el encuentro que mantuvo con los intendentes Wualter Vuoto, Martín Pérez y Daniel Harrington.

RIO GRANDE.- Ayer a las 19:30 el mandatario se dirigió nuevamente a la comunidad para pedir que se mantengan las medidas preventivas en relación a la pandemia.

“Vivimos momentos muy duros ante una enfermedad que va creciendo y que va golpeando nuestras vidas. Es por eso que junto a los expertos, a los Intendentes de las tres ciudades y a distintos sectores de la sociedad hemos decidido avanzar en las medidas de prevención y contención del virus”, dijo Melella.

“Necesitamos ganarle y la única manera de hacerlo es deteniéndonos y quedándonos en nuestros hogares. Es por eso que vamos a tomar medidas que parecen más fuertes pero que nos van a cuidar mucho más a todos, comunitaria e individualmente”, agregó.

El Gobernador informó respecto a que se decretó la suspensión y paralización a partir de ayer, de todo tipo de actividad, industrial, del comercio, del turismo, y de la recreación.

“No están alcanzados aquellos locales comerciales que tengan que ver con la venta de alimentos porque eso está garantizado, no tenemos que entrar en la desesperación. Los supermercados y los almacenes de barrio que tenemos a la vuelta de nuestra casa van a poder permanecer abiertos. Solo les pedimos que tengan horarios exclusivos para las personas adultas y las que están en mayor riesgo”, detalló.

Asimismo Melella reiteró: “Necesitamos cuidarnos, necesitamos quedarnos en casa. Es la única manera en que los fueguinos podremos minimizar el impacto de esta enfermedad. Es cierto que esto trae problemas económicos, pero es cierto también y mucho más doloroso que este virus pone en riesgo la vida de muchos. Por eso les pido a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores que hagamos el gran esfuerzo y el gran sacrificio de quedarnos en nuestros hogares. No son días de vacaciones. Son días en los cuales sin perder la esperanza debemos quedarnos en casa”.

Finalmente, el mandatario dijo: “Si nos queremos y queremos la vida quedémonos en nuestros hogares. Se lo pedimos de todo corazón. Y queremos decir también que todas las estructuras del Estado Nacional, Provincial y Municipal están presentes para asegurar que esto se cumpla. Los principales responsables somos cada uno y confiamos en que es así, pero si eso no ocurriera el Estado aplicará las sanciones que correspondan”.

“Hemos pedido a los turistas que están en nuestra provincia que vuelvan a sus lugares de origen y los que iban a venir que no lo hagan. Tierra del Fuego es maravillosa pero a partir de hoy no hay más actividades turísticas. Los fueguinos nos cuidamos entre nosotros y es por eso que confiamos en que estas medidas que tienen un tiempo determinado van a ser para que realmente podamos darle batalla a esta enfermedad que nos afecta a todos”, concluyó.

Que dice el protocolo de “cuarentena”

** ART. 1.- Los niños, niñas y adolescentes, y grupos de riesgo no deben salir de sus domicilios, debiendo cada familia designar a un adulto responsable para realizar la compra de productos alimenticios, medicinas y de primera necesidad (ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, lavanderías, combustibles y veterinarias), en caso que no tuvieran alternativa para la designación de un adulto responsable, podrán excepcionalmente realizar las actividades descriptas.

** ART. 2.- Queda suspendida la realización de toda actividad industrial, comercial, recreativa y deportiva tanto pública como privada, a excepción de lo dispuesto en este protocolo.

** ART. 3.- Queda suspendida toda actividad turística (museos, excursiones, etc).

** ART. 4.- Los bares, restaurantes y todo otro local comercial de elaboración y/o venta de comidas con permanencia o sin permanencia de ingesta de alimentos en el local, solo podrán mantener abiertos sus comercios para la preparación y venta de alimentos bajo la modalidad de delivery y/o retiro del local sin permanencia en el mismo.

En el caso de los restaurantes habilitados dentro de todo tipo de alojamiento, solo se podrá brindar el servicio a los pasajeros hospedados en el mismo con la modalidad de servicio a la habitación.

** ART. 5.- Los supermercados y comercios de venta de alimentos deberán establecer horarios especiales para la atención de los grupos de riesgo, y reducir en un 50 por ciento la capacidad habilitada de personas dentro del local.

** ART 6.- Las familias deberán asignar a un responsable para realizar las salidas de compras de alimentos, medicamentos, y cuestiones de primera necesidad.

** ART. 7.- Unicamente podrán circular por la vía pública las personas para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros sanitarios, con las restricciones que informará el Ministerio de Salud de la Provincia.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, empresarial o profesional, siempre que la tarea no pueda ser realizada en el domicilio.

d) Desplazamiento para la asistencia y cuidados de mayores, menores, y dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

e) Desplazamiento a entidades financieras, por causas de fuerza mayor o necesidad, las que deberán establecer horarios especiales para los grupos de riesgo.

f) Desplazamiento a puertos, aeropuertos y otros centros de transporte y asistencia esenciales.

** ART. 8.- El incumplimiento de las medidas mencionadas, hará pasible a quien las quebrantare de las disposiciones contempladas en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.