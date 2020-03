“Conseguí todos los objetivos que tenía”

USHUAIA.- En aislamiento absoluto hace nueve días junto a sus padres, la talentosa patinadora fueguina Valentina Romero regresó a casa luego de dos meses intensos de entrenamientos en Canadá donde pudo seguir perfeccionando sus cualidades sobre el hielo. El balance deportivo y la odisea para pegar la vuelta en medio del coronavirus.

Valentina Romero tuvo la oportunidad de conocer a su ídola, subcampeona olímpica en Pyeongchang 2018 y dos veces campeona del mundo.



No hay vacaciones para la fueguina Valentina Romero en verano ya que desde su inicio en los patines hace pocos años, los primeros meses están abocados a prepararse con dos entrenadores olímpicos en el Richmond Training Centre de Canadá.

Esta tercera temporada para la surgida en el Club Andino Ushuaia inició el miércoles 25 de diciembre, arribando a Toronto (Canadá) el día 29 y planeaba una serie de ensayos desde el 2 de enero hasta el 5 de abril. Pero hubo algunos contratiempos de entrada.

“Recién pude empezar a entrenar el 6 por algunos problemas de salud que empezaron cuando llegamos a Buenos Aires. Por suerte me recuperé para ponerme a las órdenes de Andrei (Berezintsev) e Inga (Zusev), los instructores”, contó Romero, quien viajó con su mamá.

Los rusos son pareja y acumulan más de 16 años de trayectoria como instructores bajo el lineamiento pragmático, brindando una mirada profesional y seria de lo que ocurre con la disciplina a nivel mundial.

Ni hablar del centro de entrenamiento, que nuclea a los máximos exponentes del patinaje canadiense, compartiendo pista con campeones olímpicos, internacionales y nacionales.

Con rutinas que incluyen clases en hielo y fuera del mismo, utilizando módulos diarios de 45 minutos con 10’ de receso para alimentación e hidratación, Valen entrenaba de lunes a sábados.

Si hablamos de figuras reconocidas a nivel mundial, Valen tuvo la chance de conocer a la rusa Yevguéniya Medvédeva, subcampeona olímpica en 2018 y dos veces campeona mundial, entre otras figuras con medallas en las contiendas más relevantes del planeta del equipo canadiense y el equipo chino.

Junto a su familia transita el aislamiento preventivo en su casa.

“Compartir pista y conocerlos fue relindo porque eran muy simpáticos, pero lo que más me emocionó fue conocer a Evgenia que es mi ídola. No lo podía creer”, cuenta.

“Como objetivos del viaje tenía sacar el Doble Axel, aprender todos los trompos con Entrada Fly y mejorar mis filos. Avancé en todos los aspectos, fue muy productivo”, agregó Valentina, que al 10 de marzo ya había cumplido con todo lo propuesto.

En el mejor nivel de su corta carrera y siempre soñando con más, en una decisión conjunta con sus padres habían decidido prolongar la estadía prevista para abril hasta junio con las nuevas metas de aprender “uno o dos saltos triples y competir en el Nacional de Milwaukee”.

“Llegamos hace más de una semana, pero es algo que todavía me duele, principalmente por cómo se dieron las cosas tan rápido”, fideliza. Es que tras haber decidido el 8 de marzo quedarse hasta junio, tuvieron que salir volando lo antes posible hacia Argentina.

“Tuvimos que cancelar todo lo que habíamos acordado para volvernos, fue muy difícil tomar una decisión, pero sentí que había que resignar todo el progreso de lo que se podía lograr porque era una situación difícil y de la cual no entendíamos la dimensión real. Era una locura si nos quedábamos varados allá”, cuenta su mamá Claudia.

Al llegar a Buenos Aires les cerraron la puerta de Aeroparque en la cara y sin soluciones, pero afortunadamente consiguieron boletos para viajar al día siguiente y llegar a la ciudad el 19 de marzo, cuando ya se comenzaba a complicar la situación en el aeropuerto local.

“Lo que me deja esta experiencia es que hay que aprovechar cada minuto que uno tiene. Cada entrenamiento hay que aprovecharlo al máximo porque nunca vas a saber cuál es el último”, analiza hoy Valen, ya tranquila en su casa y en perfecto estado de salud.

Para cerrar nos comentó sus actividades en cuarentena: “Los primeros días entre las tareas y las videollamadas con mis amigos se me pasó muy rápido y ahora que ya pasaron varios días además de las tareas del colegio hago trabajo fuera del hielo, para estar preparada para cuando pueda volver a patinar otra vez”.

Crecimiento sin techo visible y el enfoque puesto en defender la medalla dorada en el Campeonato Argentino. Valentina Romero, una patinadora con estilo y calidad.