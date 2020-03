Camioneros no está Verde

En la última jugada del partido Camioneros rescató un importante empate ante Boxing Club: fue 2 a 2 en la ciudad de Río Gallegos. El conjunto fueguino dos veces remontó un resultado adverso gracias a los goles de Sebastián Delfor en el primer tiempo y de Jonatan Torres en el minuto final de descuento. El Verde terminó con diez hombres por la expulsión de Erik Zaraza.

Todo Camioneros festeja el gol en el alambrado; Jony Torres se vistió de héroe. (Foto Romina Barrientos).

RIO GRANDE.- En el inicio de la segunda etapa del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, por la Zona 1 Patagónica, Camioneros recató un valioso punto en su visita a Río Gallegos tras igualar en dos tantos frente a Boxing Club. El otro juego entre Jorge Newbery y Huracán, ambos de Comodoro Rivadavia, no se disputó debido a que la policía no pudo garantizar seguridad en inmediaciones del estadio.

El partido fue sumamente luchado, por momentos demasiado friccionado y por momentos con ánimos muy caldeados, sobre todo en el cierre de la primera etapa cuando tras la grave lesión del defensor Víctor Verón y tras esperar por más de cinco minutos su recuperación, el juez de Comandante Luis Piedra Buena, Kiona, determinó concluir la primera etapa donde se desató una cataratas de reclamos por parte de los locales para luego involucrarse los visitantes.

Camioneros sorprendió con el parado de su equipo, dado que Marcelo Llanes repitió la defensa de la semana anterior, sólo modificó al arquero volviendo a su puesto de titular Alejandro Godoy, luego Luis Cárdenas Víctor Verón, Juan Carlos Rosales y Cristian Cantero fueron desde el vamos.

En el medio estuvo el cambio significativo dado que por izquierda se paró Sebastián Delfor, por el centro Gustavo Bravo y por derecha Facundo Curruhuinca, dejando más suelto a Juan

Barrientos, mientras que los delanteros fueron los mismos, Jonatan Torres y Jonathan Bustos.

Tal cual había ocurrido una semana atrás, Boxing Club salió a prevalecer en su cancha y otra vez rápidamente a los 7 minutos alcanzó el primer gol de la tarde, pelotazo al medio de los dos centrales del Verde, estos no pudieron despejar y la pelota le quedo servida al puntero Cristian Ponce quien solo ante Alejandro Godoy, definió con rapidez.

Pero esta vez Camioneros respondió de inmediato, del saque del medio, jugaron la pelota por un costado, consiguieron una infracción a la altura del banco de suplente propia y desde allí enviaron un centro al área donde Seba Delfor cabeceó de forma bombeada y metió la pelota junto a un palo ante un sorprendido Mono Martínez.

De allí en más el partido se hizo muy friccionado, casi sin llegadas y si bien el local mostró algo más de manejo con la pelota y complicó llegando por afuera con centros peligrosos, no tuvo muchas situaciones como para marcar.

En el segundo tiempo no cambió demasiado el juego, muchos pelotazos por parte de los dos, más aún de la visita que mostró muy poco juego colectivo y poco traslado colectivo en la cancha, y cuando parecía que el juego se cerraba sin emociones, las mismas llegaron en el cuarto final del cotejo.

A los 29 le cometieron un penal raro al delantero Ponce, y él mismo se encargó de engañar a Godoy y colocar la pelota al palo opuesto que eligió el arquero fueguino para decretar el 2 a 1.

Sobre los 33 minutos el local sacó una contra, un pelotazo cruzado y en el camino Kiona vio cómo Zaraza detuvo a un rival con un golpe de codo, por lo menos eso fue lo que indicó, y el Verde se quedó con un hombre menos, y esto permitió dos llegadas claras más del local que bien pudo sentenciar el encuentro.

Pero Camioneros tuvo una gran chance de igualar el partido a los 40 minutos cuando de un pelotazo que le jugaron a Jony Torres éste dominó de forma brillante la pelota, la cubrió aún mejor y cuando se sacó su marcador de encima colocó su derechazo junto a un palo y la respuesta de Martínez fue aún mejor para enviar la pelota al tiro de esquina.

Y cuando parecía que el partido se moría y los fueguinos no podían llegar a la igualdad, a los 48 minutos pusieron a correr a Jona Bustos y este apareado por un defensor, fue derribado dentro del área y Kiona con mucha personalidad no dudó en cobrar la pena máxima.

Torres se hizo cargo del remate y también engañó al arquero ubicando la pelota al palo opuesto donde fue Martínez y tras el festejo alocado de todo el equipo, una vez que sacó del medio el rival, el juez de la tarde dio por culminado el encuentro.

Sin clases pero con fútbol

En un planeta revolucionado por la expansión del coronavirus (Covid-19), Argentina tomó nuevas medidas para evitar que se siga propagando por el país. En ese marco, el presidente Alberto Fernández dio una conferencia de prensa, en la que apareció junto con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. El primer mandatario confirmó que no habrá clases hasta fin de mes y reafirmó que no habrá público en espectáculos, aunque quiere que siga el fútbol (Copa de la Superliga).

Finalmente, habló del fútbol. Si bien insistió en que no se permitirá público en los espectáculos, alentó que se juegue al fútbol (sin gente): “Si el fútbol se juega a puertas cerradas yo no tengo inconvenientes. Y me encantaría que, en este tiempo, lo pasen sin sistema codificado, por TV abierta, para que los argentinos que se tienen que quedar en casa puedan tener un divertimento”.

Si el fútbol se juega a puertas cerradas yo no tengo inconvenientes. Y me encantaría que, en este tiempo, lo pasen sin sistema codificado, por TV abierta.

En cuanto a otros detalles, los dará este lunes luego de una nueva reunión de Gabinete. Como tratar de desalentar la circulación de gente, especialmente en Buenos Aires y Capital. En ese sentido, se mostró a favor del trabajo desde las casas, para que minimice la circulación de gente en transporte público.

Juan Rosales y Agustín Ressia luchan en las alturas.

Discusiones y protocolo al orden del día. (Fotos Romina Barrientos).



Jony Torres ya anotó el gol de la igualdad y comienza el loco festejo.

AFA suspendió las inferiores

El fútbol de Primera, por ahora, continúa… Así lo ratificó la AFA minutos después de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas preventivas contra el coronavirus. En un comunicado se adelantó la suspensión de las Inferiores hasta el 31 de marzo -lo mismo que el Gobierno resolvió con las clases-, pero se aclaró que el resto de las categorías seguirá compitiendo.

Esta medida de la AFA no sólo coincide con la voluntad presidencial sobre la continuidad del fútbol de Primera, sino también con las últimas decisiones que surgieron desde la Superliga, y por las cuales se arrancó el torneo y se informó que se sancionará a River por no haberse presentado en el encuentro ante Atlético Tucumán.

“En concordancia con las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, han dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo. En tanto, el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, dice el comunicado.

Habrá que esperar igualmente las reuniones del miércoles en la Superliga y en Agremiados para ver si la Copa Superliga se sigue desarrollando normalmente, en un momento en el que se limitaron varias actividades, como cines, teatros y shoppings.

La AFA sí tiene plena potestad sobre el Ascenso, y ratificó su continuidad con el comunicado de este domingo.

En fin, por ahora la pelota no se para. Así lo expresó el Presidente: “Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes. Lo que sí me encantaría es que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol no por medio de sistemas codificados sino de televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa para muchos es un gran divertimento el fútbol”.