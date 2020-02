Un carnaval diferente

La Asociación Ayudar a un Tercero, junto al carrito La Panchata Sanjuanina, están organizando un festejo solidario para el carnaval. La idea es disfrutar de los espectáculos tradicionales de la fecha, música, juegos y, a la vez, colaborar con los que más lo necesitan.

El carrito La Panchata Sanjuanina, del barrio CAP, uno de los lugares que estará colaborando con el evento solidario.

Ayudar a un Tercero en acción, reconstruyendo la casa de una vecina quien sufrió pérdidas totales en un incendio.

RIO GRANDE.- La invitación es para el domingo 23 de febrero pasadas las 14:00 en el SUM el Nido, del barrio Argentino. Además de los espectáculos, inflables y juegos, habrá una venta solidaria a cargo del carrito La Panchata Sanjuanina.

Jorge Guzmán y Fresia Vera son los organizadores de este evento, que se realizará por primera vez, de esta manera, en la Margen Sur.

“Estamos estamos organizando, aunque ya está todo preparado, para este 23 de febrero queremos que la Margen Sur tenga sus propios carnavales. Entonces a eso es que suma El Sanjua que va a estar haciendo una venta solidaria de súper panchos para poder recaudar un poco de fondos para la asociación, porque se nos está haciendo bastante pesado sobrellevar la situación de la asociación con todo lo que hacemos”, explicó Fresia Vera, referente de Ayudar a un Tercero.

Actualmente la asociación Ayudar a un Tercero asiste de diferentes maneras a personas de la ciudad que se presentan con diversas situaciones de necesidad: desde entregar mercadería, ayudar con la compra de medicamentos, conseguir materiales de construcción, gestionar asistencia médica con profesionales que donan sus servicios de forma gratuita. Y más: “Nosotros ayudamos desde entregar mercadería, hasta reparaciones en una casa, como estamos haciendo ahora para una chica que se le incendió hace dos días. Entonces El Sanjua me ofreció el tema de la venta de ese día, todo el dinero recaudado que sea donado a la asociación, para justamente el caso de esta casa, que se incendió hace dos días. Así que ojalá que la gente pueda ayudar, que venga, que se acerque, participe, alguna distribuidora que quiera también, donar ya sea las salchichas o el pan para los panchos. Y el que quiera donar mercadería y/o ropa todo viene bien”, dijo la vecina.

En cuanto a quienes en este momento están recibiendo algún tipo de asistencia de parte de Ayudar a un Tercero, Fresia estimó que son cerca de 2700 personas: “Tenemos algunas personas en la zona del centro de la ciudad; pero el lugar más crítico es de este lado del río. La situación sigue estando complicada y más para los pibes. Tenemos gente que está en situación de calle. Pibes que antes tenían un trabajo o vivían con los padres, los padres se fueron al norte y ellos quedaron en la nada. Porque son gente de 23, 26, chicos de 18 años que se encuentran en una situación bastante crítica”, detalló.

Jorge, propietario del carrito La Panchata Sanjuanina, también invitó a la comunidad a acercarse y colaborar con la Asociación: “Vamos a hacer esta venta de súper panchos para ayudar al comedor de Ayudar a un Tercero. Yo he colaborado ya con otras actividades y venimos trabajando hace aproximadamente seis años con Fresia, desde antes de tener este emprendimiento. Siempre con el objetivo de juntar fondos para ayudar a estas 2700 personas que la están pasando feo. Creo que todos vinimos a la isla con una mano atrás y otra adelante, y mientras más podamos ayudar mejor. Vivimos en una ciudad muy solidaria, que siempre ayuda. Además, vamos a estar colaborando con esta chica, como dijo Fresia, que se le prendió fuego la casa y necesita desde ropa, alimento, pañales, todo. Espero que la gente se acerque y colabore”.

Los súper panchos, con fritas y aderezos, costarán 120 pesos: “También vamos a vender salchipapa, para los chicos vamos a tener un montón de actividades. Así que yo creo que va a ser todo un éxito, y que mucha gente va a venir a los carnavales de la Margen Sur, que se van a hacer el domingo 23 de febrero. Que, además, nos hacía falta una actividad festiva en la Margen Sur” agregó el emprendedor.

Las personas que deseen colaborar con la asociación Ayudar a un Tercero pueden acercarse a la calle Gran Malvina 22, en el barrio Argentino, al carrito La Panchata Sanjuanina; o comunicarse al teléfono celular 2964-411921: “Si no pueden acercarse porque no tienen vehículo, nosotros podemos ir a buscar lo que tengan para donar. Así que agradecemos y esperamos que nos ayuden”, concluyó Fresia.