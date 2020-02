SUTEF: Podrían no empezar las clases

“La vuelta a la legalidad del salario no es propuesta salarial”, dijo Horacio Catena, secretario General del SUTEF. Desde el sector docente recalcaron que a horas del inicio de clases aún no tienen una propuesta de acuerdo salarial; recordaron que están en alerta y movilización, con asambleas en las escuelas y no descartaron el no comienzo de las clases.

Los docentes reclaman aumento salarial urgente, a solo dos días del inicio de clases.

RIO GRANDE.- Se realizó ayer la reunión entre el sector docente y el Ministerio de Educación de la Provincia para la homologación de la legalización del salario en el Ministerio de Trabajo. SUTEF había solicitado que el Poder Ejecutivo presentara en esta misma reunión una propuesta de aumento salarial. Esto no habría sucedido y desde el gremio sostienen que las clases podrían no arrancar el 2 de marzo.

“El Gobierno no presentó ninguna propuesta y tampoco confirmó fecha de convocatoria para discusión de pauta salarial. El sindicato planteó que lamenta que se haya llegado sin propuesta de aumento a dos días del inicio de clases y que las compañeras que cobran 25 mil pesos desde hace más de un año, sigan en la misma situación”, indicaron desde el área de comunicación institucional de SUTEF.

El secretario General, Horacio Catena, recordó que ya en la última reunión que tuvieron con la ministra de Educación, Analía Cubino, se había planteado la necesidad de contar de manera urgente con una propuesta salarial, dada la altura del año: “La vuelta a la legalidad no es pauta salarial. Es normalizar un pago de una grilla salarial que se liquidaba mal, inconstitucionalmente. Si bien eso significa en algunos casos, dinero, no es pauta salarial. Y eso ha estado claro no solo para nosotros sino también para el Gobierno y para todos”, dijo Catena.

Planteamos que en las escuelas se está discutiendo a partir de ayer y ante la falta de propuesta el no inicio del ciclo lectivo, con distintas variables. Quedaron en que trabajarían en concretar algún encuentro para que podamos tener una propuesta, pero no pudieron precisar fecha ni día. Por lo tanto esa es la información precisa.

En cuanto al gesto del Gobierno, de regularizar los sueldos, el dirigente admitió: “La docencia está con expectativas; pero también hay una tremenda necesidad después de cuatro años de congelamiento de salario”. Y agregó: “Un docente cuando cobra debe cinco sueldos. El nivel de endeudamiento al que hemos tenido que llegar las familias de los docentes es tremendo. Entonces lo que vamos a pedir también es un plan de desendeudamiento de la familia, porque si no la pauta salarial que se discuta va a ir a los bancos, a los acreedores. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras compra alimentos en cuotas. Es el supermercado, lo diario, cosas esenciales”, detalló Catena.

“No es que no se reconoce la vuelta a la legalidad, pero si vos ves, en las redes sociales los docentes empezaron a pedir pauta salarial”, insistió el gremialista.

Desde la realización del último congreso de delegados, la situación habría sido planteada ante la Ministra, junto con los reclamos relacionados al funcionamiento de las obra social y otros temas. Nosotros le transmitimos ya en esa oportunidad a la Ministra que no tenemos problemas de trabajar los fines de semana con tal que la docencia pueda tener una propuesta salarial acorde a lo que estamos planteando. Y que la docencia pide que la pauta salarial sea trimestral”, detalló el dirigente. Entre otras cosas, Catena informó que también se solicitó que se reintegren algunos cargos al escalafón docente como los de los CAAD, el reescalafonamiento de cargos de ascenso jerárquico y el de otros cargos. También se solicitó solucionar el tema del pago de combustible a los maestros rurales y la reliquidación del adelanto de paritarias respetando la particularidad del sector, es decir, la proporcionalidad de cargos y horas.

El próximo Congreso de Delegadas y Delegados de SUTEF será el día sábado 29 de febrero para resolver, de acuerdo a los mandatos escritos de las instituciones escolares de toda la provincia, las acciones a seguir.