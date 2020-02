Piden crear el Archivo Oral

Proponen a la Legislatura que sancione una ley para crear el Archivo Oral de las Memorias de Malvinas. La iniciativa tiene el propósito de registrar mediante soporte audiovisual, las experiencias vividas durante la guerra de los veteranos radicados en nuestra provincia. Santa Fe y Neuquén ya crearon sus propios archivos y se busca que cada provincia recopile su propio material.

El Archivo Oral de la Memoria de Malvinas tiene antecedentes en las provincias de Neuquén y Santa Fe.

USHUAIA.- El escritor y cofundador de la Unión Malvinizadora Argentina, Luciano Moreno, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el “Archivo Oral de las Memorias de Malvinas”.

En una nota dirigida a Mónica Urquiza como presidente de la Legislatura Provincial, Moreno propone registrar los relatos de nuestros veteranos de guerra en primera persona y conservarlos como patrimonio de la provincia.

Concretamente, la función del archivo será “recopilar, mediante el registro de entrevistas audiovisuales, historias y experiencias de los involucrados antes, durante y después del conflicto bélico de Malvinas de 1982, con el fin de facilitar la documentación, el estudio y la interpretación de este hecho histórico mediante el uso y acceso público a su contenido”.

La iniciativa surge de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, entidad que nuclea a Centros de Veteranos de Guerra de 22 provincias, y de la cual Luciano Moreno es colaborador.

En la fundamentación del proyecto, Moreno citó las palabras del Veterano de Guerra de Malvinas, Rubén Rada, presidente de la Confederación, en una entrevista concedida el 15 de enero al portal Pal’Sur, en la cual aseguró: “Si algún estúpido cuenta la guerra de Darwin de una manera que no la vivió, en ese archivo van a encontrar 200 o 300 soldados que sí combatieron”.

Rada dijo que también se podrá contar con el relato de quienes “estuvieron en el ARA Belgrano, que sintieron cómo un barco se partía en dos, se iba a pique y estuvieron 48 horas a la deriva. Conocer la muerte a los 18 años no es fácil”.

“Lo importante es que siga la causa. Queremos que quede grabado por los protagonistas, porque los que no fueron, son los peores, los que desvirtúan”, señaló el Presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas.

Rada sostuvo que “la idea buscará replicarse en todo el territorio argentino hasta, posiblemente, recopilar todo el material en un solo documento y resguardarlo, para las futuras generaciones, en el Congreso nacional y el Archivo Histórico”.

Con respecto a esto, Luciano Moreno explicó que ya existen conversaciones con representantes a nivel nacional que “son realmente muy positivas y auguran que pueda con agilidad lograrse una ley nacional en este sentido”.

En otras provincias

En noviembre del año pasado, la provincia de Santa Fe sancionó la ley 13.912 que establece la recopilación de documentación audiovisual basada en entrevistas con relatos y vivencias de veteranos de la guerra y ex combatientes de Malvinas, así como también de familiares de los caídos. El contenido será de acceso público y servirá no solo como registro de las voces en primera persona de quienes lo vivieron sino como material histórico para estudio de la guerra de 1982.

La ley establece que “el equipo a cargo del proyecto y de la realización de entrevistas se conformará por un grupo multidisciplinario de historiadores, editores, archivistas, conservadores, entrevistadores, camarógrafos, sonidistas y coordinadores, entre otros.

En la provincia de Neuquén también se aprobó, mediante Ley 3174, la Creación del Archivo Oral de la Memoria de Malvinas “Cesar Alberto Breide”, con lo cual Santa Fe se convirtió en la segunda provincia en tener un archivo de esta naturaleza.

Si la Legislatura provincial aprobara el proyecto, Tierra del Fuego podría transformarse en la tercera jurisdicción que pueda contar con ese valioso documento.