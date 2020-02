Farmacias OSEF, deudas y falta de stock

Milstain dijo que busca recuperar contacto directo con laboratorios para abastecer a las farmacias de la OSEF. La funcionaria develó que desde hace varios años no se realizan compras de medicamentos a los laboratorios y que, por el contrario, se apelaba a intermediarios que encarecen los costos.

“Cortar las compras directas a los laboratorios tuvo consecuencias negativas para los intereses de la OSEF”, consideró Milstain.

USHUAIA.- La presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Sonia Milstain, informó la situación actual de la farmacia del organismo y explicó que “nos encontramos con cuentas cortadas, falta de stock en insumos de ópticas y farmacias y deudas a laboratorios del primer eslabón y droguerías, situación que se agravó después del segundo semestre del año pasado”.

En ese sentido, la funcionaria precisó que “a los 95 millones de pesos de deuda con los proveedores para las farmacias y la deuda con las convenidas, la cual se generó a partir de la derivación que se realizó, implica que se pague el triple por el producto que provocó un desfasaje de la ecuación económica financiera de la institución; a ello se suma la demora y desmanejo de la gestión pública que afectó el normal desarrollo del circuito administrativo por quienes me precedieron”.

En esa línea, Milstain detalló que para la compra de productos “nos manejamos con el denominado ‘Precio Kairos’, es lo que te impone cuánto vale un medicamento. Cuando se hace la compra directa al laboratorio, éste realiza un descuento desde un 40% a un 70% según ese precio”.

“Lo que pasó es que se dejó de comprar al primer eslabón de la cadena, que son los laboratorios, generando un quiebre con los mismos y no teniendo en cuenta los fines que persigue esta obra social desprotegiendo a los afiliados, por lo tanto se perdió el beneficio de ese descuento y se comenzó a comprar directamente a las intermediarias, esto tuvo consecuencias negativas para los intereses públicos de la institución a la hora de beneficiar a la farmacia de la OSEF”, aseguró.

Milstain explicó que uno de los tantos casos fue lo que sucedió con el laboratorio Gador, “que hasta el 2018 tenía una cuenta directa y comprar directamente es asegurarse el mejor precio” y añadió: “Lo que se hizo fue que todo lo que se compraba a ese laboratorio pasó a adquirirse a una droguería y esto genera que se sume un eslabón más en la cadena de compra”.

“En los últimos 5 meses se dejó de comprar y todo se derivaba, entonces ahora tenemos una situación explosiva con las farmacias convenidas, porque dieron los medicamentos a los afiliados y con justa razón reclaman ese pago que se dejó de realizar en el 2019”, denunció.

Finalmente, la funcionaria dijo que “se está trabajando y gestionando para resolver esta situación con el acompañamiento del Gobierno; es por ello que los fondos que ingresaron este último martes van a ser destinados para pagar parte de la deuda 2019, a fin de liberar la cuenta y reactivar las compras”.

De igual modo la Presidenta de la OSEF señalo que “se está procediendo a realizar las compras de las cosas que necesitamos con los pocos proveedores que se tenían las cuentas al día; pero sabemos y somos conscientes que no es suficiente porque el vademécum es amplio como para proceder con pocos proveedores”.