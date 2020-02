Cantando con el corazón

Silvana Jiménez Millacura es una cantautora fueguina. Durante el mes de enero, estuvo en Río Grande, presentándose en diferentes lugares de la ciudad. Actualmente, está proyectando su primer disco.

RIO GRANDE.- Silvana Millacura es fueguina. Esta joven artista es autora de sus temas. Toca varios instrumentos musicales, y también canta. Actualmente está residiendo en la ciudad de La Plata, estudiando lo que más ama; y además, está proyectando su primer disco. Silvana le contó al diario El Sureño cómo empezó su historia de amor con la música.

“Yo empecé a los 25 años a escribir canciones. Aunque siempre escribí, como forma de expresarme, desde que tengo memoria. Después, recién comencé a escribir en forma de canciones específicamente”, contó Silvana.

La melodía entonces se sumó a las letras que Silvana ya venía creando: “Uno de mis primeros instrumentos fue una guitarra que había en mi casa, porque mi mamá tocaba”, dijo la cantautora. Y aunque aprendió enseguida algunos acordes, la mayor parte del tiempo, Silvana admitió: “mayormente, inventaba cosas. La familia, por parte de mi madre, toda es muy musical”.

Pero la verdadera necesidad de componer, se hizo sentir junto con las desavenencias de la vida: “Pasaron muchas cosas, desde entonces hasta ahora. Una de ellas es que me separé, porque yo estaba casada… -contó Silvana-. Y ahí realmente sentí que necesitaba sacar todo eso que tenía en ese momento en el corazón, todo ese dolor. Y comencé a viajar, me fui de Río Grande, y comencé con eso también, como impulso, a cantar”.

La inspiración comenzó a llegar para Silvana, a través de esos nuevos paisajes, y como una forma de canalizar sus emociones, llegaron también las canciones: “Los lugares, los paisajes, junto con todo eso que sentía, es lo que empezó a formar mis canciones, mi inspiración es mucho en la naturaleza”, detalló.

“Después de eso, recién decidí estudiar música. Viajando, llegué a la ciudad de La Plata, y cuando vi toda la movida artística y cultural que hay ahí, no me pude ir. Me quedé, empecé a estudiar. Además, conocí a muchos chicos y chicas de Río Grande, que se convirtieron en mis amigos, me contuvieron. Y ahora, me ayudan, me aconsejan, me acompañan artísticamente en los eventos, cuando canto”, agregó.

Es justamente con este grupo de jóvenes artistas fueguinos que Silvana está proyectando su primer disco: “A la mayoría ya les dije, y con algunos de ellos ya estamos ensayando para ir concretando el disco este año. Tengo aproximadamente diez temas que están condiciones de formar parte del disco”, indicó la artista.

En Flotante, la feria cultural que se realizó el mes pasado en el Centro Cultural Yaganes, Silvana presentó algunas de sus canciones. Tocó Rosa, Atrapasueños, La Esmeralda, y también cantó un tango en compañía de Patxi Linares: “La Esmeralda es un tema que vengo tocando desde hace un tiempo, y la gente me lo pide, cuando canto. Así que ese es un tema que tiene estar grabado. Hay personas que me mostraron, que tienen grabaciones en el celular, de las presentaciones que hacemos acá”, comentó emocionada.

Actualmente, Silvana continúa estudiando en La Plata, pero durante las vacaciones, siempre vuelve a Tierra del Fuego para participar en eventos artísticos y culturales. Además, está trabajando junto a Estudio Caleuche en otras grabaciones, diferentes a su material propio.

“Realmente quiero agradecer a mi familia, que me apoya y me contiene cuando vengo a acá, y en todos lados. A todos los espacios que nos dan, como el Yaganes, la Casa de Jóvenes, Lengas donde se puede ir a compartir música. Porque encontrarnos con artistas, con otros músicos, hace que crezca esa identidad fueguina. Venimos a la ciudad, con lo que hicimos durante todo el año, y queremos mostrarlo, así que estos espacios son muy bienvenidos”, concluyó Silvana.

Silvana con el paisaje fueguino de fondo, una de sus inspiraciones más recurrentes (foto:Paula Collao).

En Flotante, la feria cultural realizada en Centro Cultural Yaganes.

Junto al guitarrista Patxi Linares, preparando material para el inminente trabajo discográfico.