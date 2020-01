“Queremos recuperar la centralidad pedagógica en las escuelas”

Así lo aseguró la ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino. Luego de recorrer dos colegios de Tolhuin, Cubino aseguró que además del mantenimiento de los edificios escolares, se trabajará en la prevención.

RIO GRANDE.- La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología realizó una recorrida por la Escuela Provincial N° 5 José María Beauvoir y el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel de Tolhuin. En ambos edificios se están realizando trabajos en el acondicionamiento a nivel de infraestructura, servicio y seguridad.

Durante la visita, Cubino resaltó la importancia que tiene trabajar en el acondicionamiento de infraestructura, servicio y seguridad: “Para que las escuelas recuperen la centralidad pedagógica que han perdido” indicó.

“Hasta el momento, los directivos se ocupaban de las condiciones edilicias, las inseguridades en las aulas. Para esta gestión lo más importante es que se preocupen por el proyecto educativo de cada institución, y nosotros como Estado, que las escuelas sean accesibles y seguras para todos y todas, garantizando el normal funcionamiento” agregó la ministra.

En ese sentido, Cubino realizó un relevamiento, junto al equipo que ya se encuentra trabajando, sobre las condiciones de los aparatos de calefacción, sanitarios, mobiliario, todas aquellas cuestiones necesarias para dar inicio a las clases el 2 de marzo.

“Pudimos acceder a cuestiones que tienen que ver más en profundidad con transformaciones en las escuelas, como la Escuela Provincial N° 5 José María Beauvoir que tiene muchos años y requiere de un mantenimiento permanente. Ahora estamos haciendo un mantenimiento correctivo, y en breve se empezará con el preventivo -dijo la Ministra- es decir, contar con repuestos y todo lo que hace falta para que funcione todo el tiempo, sin necesidad de cortar las clases”.

A su vez Cubino precisó que existen algunas condiciones que son importante y tienen que ver con los perímetros de las instituciones, como el garantizar que las salidas de emergencia cumplan con lo requerido, o las calderas se encuentran desmanteladas. Y resaltó también el trabajo que viene realizando personal de Obras Públicas, como también el área de mantenimiento del ministerio que tiene a cargo.

Respecto a las obras en los edificios escolares de Tolhuin, Cubino agregó: “Para estos trabajos, las empresas que están en Tolhuin tienen que ser prioridad, a fin de generar más empleo”.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina, recordaron que durante toda la gestión anterior, venían denunciando el estado de los edificios escolares: “Nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Entendemos que las escuelas tienen que estar en condiciones porque durante el mandato de Rosana Bertone, quedaron abandonadas, con peligro de vida para los alumnos, docentes y el personal”, señaló Franco Tomasevich, secretario gremial de Sutef.

En ese sentido, destacó la importancia de que se trabaje en las escuelas, antes de que comiencen las clases: “Sabemos que no va a ser fácil, conocemos la situación y entendemos que hay escuelas que están destruidas. Hoy, en Tierra del Fuego, todas las escuelas tienen al menos un problema a solucionar. Hay escuelas donde no andan los picaportes y aunque la gente no lo crea, eso hace a la educación porque, que vos como docente no puedas cerrar la puerta de tu aula mientras estás dando clases, complica la actividad”, dijo Tomasevich.

Por otro lado, y respecto de las obras que se vienen para las escuelas reconoció: “Sabemos que no se va a resolver la situación de las escuelas en un día, pero lo importante es que se vaya trabajando para solucionar estos problemas. Estamos dispuestos a colaborar; es más, nosotros otorgamos al gobierno un informe sobre el estado de las escuelas porque nos interesa que estén en buenas condiciones y que se pueda dar clases sin correr riesgos”.

La ministra Analía Cubino, durante la recorrida de los edificios escolares de Tolhuin.