Los fueguinos se despidieron de Lausana 2020

USHUAIA.- Con la participación del ushuaiense Valentín Moreno en la prueba de Big Air del Snowboard, la legión fueguina que se presentó en la tercera edición de los JJOO de la Juventud de Invierno puso fin al sueño de llegar a la magnánima cita deportiva para los jóvenes. Ahora continuarán sus entrenamientos y carreras junto al equipo nacional en Livigno (Italia).

El sueño se hizo realidad. Los jóvenes fueguinos visualizaron la meta y lo lograron porque ya pueden decir que son olímpicos. Abriendo camino en la historia deportiva de la provincia dentro de los nuevos JJOO de la Juventud de Invierno que llevaron a cabo su tercera edición, con sede en Suiza para esta oportunidad.

Lausana 2020 vio volar alto a Dante Vera, Azul Chávez y Valentín Moreno; cada uno en distintas disciplinas y modalidades, pero todos en el marco del Snowboard.

Luego de haber marcado un récord en el Mundial Junior 2019, al que llegaron ocho representantes de la capital provincial, ahora sientan un precedente en la contienda de los anillos.

Ayer fue el turno de cerrar la participación para el ushuaiense de 16 años Valentín Moreno, quien en las clasificaciones del Big Air obtuvo un 16° puesto, con 41,25 puntos que no le alcanzaron para entrar en los 12 mejores que llegan a la instancia final.

En declaraciones a la prensa sobre su actuación comentó: “Estoy muy contento, quedé a cuatro puntos de la final, pero me voy contento con el resultado”.

“En las tres pruebas que hice -SBS, Halfpipe y Big Air- pude quedar en el Top 20 y me voy bastante conforme, aunque me hubiese gustado quedar más arriba. Siempre se puede más”, sentenció Moreno, quien permanecerá en el Viejo Continente con el equipo argentino para hacer la temporada en Livigno, Italia y formar parte de dos Copas de Europa antes de volver a la provincia en marzo.

Por su parte, Azul Chávez -Halfpipe y Big Air- y Dante Vera -SBX- no tuvieron participación en la jornada de cierre de los JJOO, pero sí estuvieron junto a toda la delegación argentina en la ceremonia de clausura desarrollada en Lausana.

La abanderada fue la neuquina Morena Poggi, que quedó a un paso de alzarse con un diploma olímpico -Gravier lo consiguió en Ski Alpino en el mejor resultado histórico para nuestro país dentro de este tipo de competencias- tras finalizar 9ª en las finales del Big Air.

DECIMOSEXTO. Ayer Valentín Moreno consiguió 41,25 puntos en el Big Air.