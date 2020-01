Las Aguilas, campeón del Primer Seven del Fuego

USHUAIA.- El equipo principal de Club Las Águilas se quedó con el título en la primera edición del Seven del Fuego en la cancha municipal “Agustín Pichot”. Con un try de José Paderne en la última jugada del partido superó al anfitrión Colegio Classic por 12-7 y se adjudicó la Copa de Oro. El equipo “B” de Colegio se quedó con la Copa de Plata mientras que Ushuaia Rugby Club fue dueño de la Copa de Bronce.

Este sábado se vivió una fiesta para el rugby fueguino en la cancha municipal “Agustín Pichot” en el marco de la primera edición del Seven del Fuego, el torneo organizado por Club Colegio que viene a meterse en la agenda deportiva de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego como el “Seven de Colegio”, teniendo en cuenta que cada club se identifica con una contienda en esta modalidad de la ovalada.

“Es una alegría inmensa estar organizando el primer Seven del club. Colegio siempre se destacó en la modalidad de 7s acá y en otras provincias. No podía no tener su Seven”, decía Martín “Burri” Leguizamón, a cargo de la iniciativa.

Si bien la fecha es complicada, 12 equipos estuvieron dando el presente segmentados en cuatro zonas de cuatro equipos, con Colegio, Universitario, Las Águilas y el Ushuaia Rugby Club de cabezas de serie.

Fue una jornada con sol al comienzo, luego la clásica llovizna que nunca puede faltar con esas nubes amenazantes y para cerrar apacible clima que invitó al público a acercarse para disfrutar de buenos espectáculos.

Superadas las llaves clasificatorias, las semifinales de Copa de Bronce tuvieron a Tolhuin y Pingüinos como derrotados ante la capacidad de Orcas y el Ushuaia Rugby Club. Club Colegio, Calafate RC de Comodoro Rivadavia, Universitario y Momias estuvieron en la Copa de Plata mientras que Colegio Classic, Spumitas 7, Las Águilas y Buenardo 7 integraron la Copa de Oro.

Un día a puro rugby con buffet, stands de venta, juegos para la gente y sorteos. El primer partido inició a las 13 y la final de la Copa de Oro comenzó alrededor de las 20. Todo se coronó en la sede del club con tercer tiempo y la fiesta del Seven.

En cuanto a los resultados, el Ushuaia Rugby Club vapuleó 31-0 a Orcas en la definición por la Copa de Bronce sin dejar dudas y sufriendo el sorteo que lo encuadró en la Zona de la Muerte con Calafate RC de Comodoro y Spumitas 7, el Río Grande RHC.

Club Colegio mostró su mejor versión en la gran final de la Copa de Plata donde debía enfrentarse con los chubutenses de Calafate RC, pero la velocidad de Alejo Viterbori, la calidad de Jairo Ríos y el desparpajo de una línea que estaba muy enfocada con el objetivo marcaron diferencias para celebrar como anfitriones en la primera edición.

La final de oro realmente fue dramática y espectacular para los ojos del público. Los dos equipos desgastados, lógicamente, por la seguidilla de cruces a lo largo del día y un cierre épico para darle la corona a Las Águilas.

El Fucsia del “Oso” Figueroa inició 7-0 abajo producto del try de Francisco Magnelli y lo equilibró antes del cierre de la etapa inicial tras un corte por el eje de Gonzalo Cichero.

Ya en el complemento y cuando la chicharra había hecho su aparición, dejando todo circunscripto a los dos tiempos de 5’ en el alargue, José “Chope” Paderne recibió una bola suelta y cortó entre la defensa colegial que reclamaba un knock on para irse solo hasta el ingoal. 12-7, delirio fucsia y campeonato en el inicio del 2020 en el ámbito local. Un Seven que tuvo de todo, gustó y deja la vara alta para el 2021.

Águilas, campeón otra vez…

CAMPEONES. Las Aguilas se quedó con el oro cuando todo indicaba que abría tiempo extra.

COLEGIO B. Se alzó con el segmento intermedio (Copa de Plata), derrotando a Calafate RC.

USHUAIA RUGBY CLUB. Superó por 31-0 a Orcas, en el partido decisivo de la Copa de Bronce.