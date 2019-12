Reclama resarcimiento

El joven obrero que se accidentó en una obra del IPV denunció que la empresa lo tenía “en negro”. El pasado 23 de noviembre sufrió una violenta caída de un edificio de Prefectura al 300 de Chacra II donde trabajaba en la obra de construcción de las escaleras de emergencia, licitada por el IPV. Recuperó el alta médica, pero ahora busca ayuda ya que estaba “en negro”, sin ningún tipo de cobertura y ahora sin posibilidad física de trabajar.

El joven aún con sus heridas, producto de la violenta caída, radicando la denuncia en el Ministerio de Trabajo.

RIO GRANDE.- Se trata de Facundo Cruz, un joven jujeño de 23 años quien sufrió una dura caída semanas atrás trabajando en un edificio de Prefectura Naval Argentina al 300, en las obras de escaleras de emergencia licitadas por el IPV a diversas empresas.

Cruz trabajaba a una altura de seis metros colocando las puertas de emergencia complementarias, cuando se desplomó al suelo, sufriendo serias lesiones en su caída, dado que carecía de arnés y de casco de seguridad, tal cual se debe proveer en el caso de trabajos en altura.

A esta irregularidad se sumó ayer su presencia en el Ministerio de Trabajo donde efectuó la denuncia correspondiente a que la empresa contratista para la cual trabajaba no lo tenía formalmente registrado; trabajando “en negro” y sin ninguna norma que ahora lo ampare ante su situación de salud.

Cruz dialogó con El Sureño relatando que llegó a la provincia en junio pasado “este era mi primer trabajo acá en la provincia, me tenían trabajando en negro, no tenía ninguna medida de seguridad ni casco ni nada”.

El joven denunció a la empresa contratista Ryan y a una ART para reclamar algún resarcimiento posible ya que se encuentra en una pensión junto a su madre que tuvo que viajar desde Jujuy y pide la solidaridad de los vecinos que puedan ayudarlo, comunicarse al teléfono (02964) 15481393.

El joven demandó un resarcimiento que la empresa licitataria de esta obra pública se negó a pagar.