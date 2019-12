Lucas Bottan; tercer título consecutivo

RIO GRANDE.- El joven piloto riograndense Lucas Bottan, a bordo de su Ford Falcon gris, marcó un hito importante en la historia del TC Fueguino y del automovilismo en pista en general, al consagrarse campeón de la categoría por tercera temporada consecutiva, alzándose, de manera definitiva, con la Copa Challenger que estaba en juego.

Lucas Bottan sumó su tercer campeonato en el TC Fueguino con su impecable Ford Falcon.

Ayer, en el Gran Premio Coronación, disputado en el autódromo “Carlos Romero” de Tolhuin, ante un buen marco de público, Bottan demostró ser un piloto muy capaz y que además cuenta con un equipo de trabajo muy bueno, ya que un trompo en la serie previa que derivó luego en un golpe contra la máquina de Antonio Celentano, que deterioró mucho el auto y que pudo haberlo dejado fuera de competencia. Pero los mecánicos y colaboradores trabajaron a destajo y en muy poco tiempo repararon el auto y lo dejaron en condiciones para que largue la final.

En la última competencia del año para la categoría, Walter Mussatti (Chevrolet 400) se impuso de punta a punta, y si bien en el final su auto evidenció algunos inconvenientes mecánicos, pudo completar 21 giros que tuvo la final y quedarse con el triunfo en la última fecha, cortando una mala racha que venía persiguiendo el piloto de Chevrolet.

Raúl Giménez (Ford Falcon) y Guillermo Prokopiw (Ford Falcon) completaron el podio de un TC Fueguino que nuevamente volvió a ofrecer un buen espectáculo, pero esta vez en el autódromo propio en donde son anfitriones, aunque con un parque poco numeroso.

La competencia, llevada a cabo en medio de una jornada nublada, pero sin viento fue la ultima del calendario de la categoría y la primera que puede ganar Mussatti, jornada además en donde Lucas Bottan pudo completar el 70% de las vueltas y eso le alcanzó para coronarse por tercera vez como el campeón del TC Fueguino.

La actividad del TC comenzó con la serie previa, en donde el accidente antes mencionado de Lucas Bottan, generó complicaciones. En el segundo giro, Celentano se llevó por delante el auto de Bottan que estaba cruzado en la pista y ese fuerte choque dejó varios autos mal ubicados, lo que generó el ingreso del Pace Car, quien, ante la imposibilidad de sacar rápido a los autos, tuvo que acompañar a los competidores hasta la caída de la bandera a cuadros (cinco giros con pece car).

El triunfo le correspondió al propio Mussatti, lo que comenzaba a marcar el rumbo de la categoría, segundo fue Raúl Giménez y tercero terminó Guillermo Prokopiw.

La final

La final, no iba a contar con muchas emociones, ya que desde el arranque Mussatti tomó la punta y no la abandonó hasta el caer de la bandera a cuadros. El hombre del Chevrolet 400 negro se fue adelante, mientras que mas atrás quedó una lucha entre Raúl Giménez y Guillermo Prokopiw, a quienes se le quería sumar Gonzalo Queirolo.

Pisando el quinto giro Mussatti se cortó solo adelante y se dedicó a cuidar esa posición de privilegio mientras que atrás, el abandono de Emanuel Rolando que tenía un buen auto (por un problema mecánico) dejó a uno de los tres candidatos fuera de competencia y le allanaba aún mas el camino a Bottan, quien largó muy tranquilo y dejó que los de adelante se vayan solos.

La carrera se definió cuando el propio Lucas Bottan, que ya marchaba en el cuarto puesto, completó el 70 % de las vueltas y así -según el reglamento-, sumó la cantidad de puntos suficientes para que nadie lo alcance y se consagre campeón (por tercera temporada consecutiva y por cuarta vez en su trayectoria deportiva).

En el tramo final de la competencia, y con la definición del campeonato ya sentenciada, el auto del líder Mussatti comenzó a fallar y tanto Giménez como Prokopiw se acercaron considerablemente al puntero, pero no pudieron completar el sobrepaso. Mussatti aguantó un par de ataques en los últimos giros y logró completar la competencia con un triunfo.