La séptima de Camioneros

El conjunto Verde volvió a proclamarse Campeón del certamen doméstico; ayer derrotó en la final a Famaillá por 3 a 0 y de esta forma no sólo alcanzó su séptimo título consecutivo, un récord para la ciudad, sino que además será el representante de Río Grande en el próximo Torneo Regional de Fútbol, independientemente de cómo le vaya con Boxing Club en el Clasificatorio.

El plantel de Camioneros posa con la séptima conquista local; el soberano del Fútbol riograndenses en siete temporadas, nadie ha podido romper su hegemonía.

RIO GRANDE.- El primer equipo de Camioneros no quiere aflojar en su cosecha de títulos, ayer en la flamante cancha del Centro Deportivo derrotó en la Final del certamen Oficial de Fútbol a Famaillá por 3 a 0 y de esta manera gritó su séptima conquista consecutiva, un nuevo récord para el fútbol doméstico, logrando además el pase al torneo Regional 2020.

Tal cual viene ocurriendo en las últimas siete temporadas, el conjunto de Camioneros dominó el torneo casi relámpago que montó la Liga Oficial para poder clasificar a su representante en el Regional del año próximo, y tras 13 meses de inactividad, el conjunto de Pedro Abel Velázquez, Guillermo Vargas y Marcelo Llanes, demostró en esta final muy por encima de su rival, a quien no le dio oportunidad a lo largo de los 90 minutos de juego y que se llevó de forma inobjetable el trofeo a sus vitrinas.

Para esta oportunidad el Verde no quiso sorpresa; a contramano del equipo casi alternativo que había presentado en las semifinales ante Real Madrid donde bien pudo quedar eliminado, presentó en cancha casi lo mejor que tiene a mano, el conjunto que habitualmente juega los certámenes regionales y que tiene otro piné.

Y quien lo sufrió fue el conjunto tucumano de Famaillá quien comenzó el juego con su buen trato de pelota intentando jugar corto y mantener la pelota en su poder pese al intenso viento que reinó durante todo el desarrolló de la final, pero en la primera llegada a fondo de Camioneros, comenzó el martirio para el rival. A los cinco minutos la pelota le llegó a Jony Salazar por la derecha, y llegando al fondo como un extremo, mandó un centro perfecto al corazón del área donde el goleador Jonatan Torres de primera definió al palo contrario de donde venía la pelota, un calco al gol que le marcó en la semifinal a Real Madrid, una fórmula que también dio réditos en Federales C y B.

A partir de ese gol, y pese a tener el viento en contra, Camioneros fue el verdadero dueño del juego, con todos de primera entre muchos jugadores de buen pié y cada vez que se asociaban Juan Barrientos, Pichi Bravo, Jona Bustos y sobre todo Jony Torres, la elgancia quedaba de manifiesto.

Pero la figura de esta primera etapa fue Jony Salazar, intratable jugando por la banda derecha, “comiéndose” al volante que lo debía tomar y también al marcador de punta por ese sector, se cansó de ganar y de enviar centros peligrosos para los dos pivots que tiene el Verde en la delantera.

Famaillá a los 28 minutos se vio en la obligación de realizar un cambio, ingresó Brandon Torres para jugar por derecha y Nicolás Rin se cruzó de andarivel para que con su velocidad pudiese neutralizar las subidas de Salazar quien le estaba haciendo mucho daño, y si bien lo tomaron mejor, no pudieron evitar que éste comenzara una jugada, la pelota cruzase de sector, le cometieran una falta a Jony Torres cuando ingresaba al área y de la salida de esa infracción, llegó un centro preciso casi al punto penal por donde apareció en soledad Gustavo Bravo y el motorcito de Camioneros con un frentazo franco, a los cuarenta y dos minutos colocó el 2 a 0.

En el descanso el conjunto tucumano intentó acomodar las fichas, mandó a la cancha un equipo un poco más ofensivo, sacó el doble cinco que había formado con Pérez y López, dejando a éste último como único central, y por lo menos tuvo otra intensión de juego, pero careció de peligrosidad para llegar al arco de Alejandro Godoy, a quien inquieto en la primera etapa con un tiro de media distancia, y otro en el segundo tiempo, muy poco para un retador al título.

Pichi Bravo ya mandó la pelota a la red y comienza el festejo loco; fue el segundo del Verde.

El Verde, jugando un poco más relajado desaprovechó algunas oportunidades que supo crear para ampliar el marcador, hasta que a los treinta y ocho minutos de este complemento, el volante central Bravo fue a presionar a un adversario muy cerca de la banda de meta, robó el balón y de inmediato asistió al medio del área a Jona Bustos quien sin dudarlo sacó un potente remate para estampar el 3 a 0 y ponerle el moño a una nueva conquista para la institución.

El pitazo final encontró a todos los jugadores festejando el título con su hinchada, una verdadera fiesta en el medio del terreno de juego, algarabía que se vio neutralizada por un instante para entregarle la Copa “Ramiro Paredes” al mejor conjunto de la temporada 2019, ya con la Copa en su poder la fiesta se extendió por un buen rato más, nadie se quería ir de la cancha, sabían que habían escrito una página importante de la historia del Fútbol de Río Grande.

Salazar ya envió el centro y el goleador Torres de derecha anota el primera tanto de Camioneros.

Camioneros 3 – 0 Famaillá

Alejandro Godoy 1. José David Rivaneira Christian Bustos 4. Matías Gramajo Sergio Hénchos 2. Oscar Alberto Carrazán Juan Carlos Rosales 6. Jorge Macías Víctor Verón 3. Wilson Barrionuevo Jonatan Salazar 13. Nicolás Guardia Gustavo Bravo 5. Francisco Pérez Juan Barrientos 8. Lucas López Rodrigo Herrera 7. Nicolás Rin Jonatan Torres 9. Maximiliano Saracho Jonathan Bustos 15. Carlos Barrionuevo

DT: Pedro Abel Velázquez. DT: Estaban Barrionuevo.

Goles: 5’ Jonatan Torres, 42’ Gustavo Bravo y 83’ Jonathan Bustos, todos para Camioneros. Arbitro: Cristian Vázquez Montenegro. Asistentes: Carlos Lazarte y Omar Riquelme. Cancha: Centro Deportivo Municipal. Cambios: 16. Facundo Curruhuinca por Juan Barrientos, 7. Sebastián Delfor por Jonatan Salazar y 17. Alan Barría en Camioneros. 16. Brandon Torres de la Cruz por Nicolás Guardia, 10. Cristian Valiente por Francisco Pérez y 11. Damián Perato por Matías Gramajo en Famaillá. Suplentes: 12. Franco Juárez, 14. Adrián Nieto, 18. Marcos Abregú, 13. Braian Acuña en Camioneros. 20. Cristian Marín, 19. José Salto, 18. Enzo Zurita, 6. Víctor Torres de la Cruz, 12- Leandro Aredes y 23. Aldo Carmona. Incidencias: No se registraron.