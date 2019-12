La ONG cerró el año

Desde hace cuatro años, surgió la idea de plantar y cuidar un pequeño cantero con plantas nativas en Centro de Interpretación de la Reserva Costa Atlántica. Fue una de las primeras actividades de quienes luego pasarían a organizarse como ONG. Hoy, siguen trabajando para difundir la riqueza de la flora autóctona y esperan su personería jurídica como fundación.

Estepa Viva, durante la última actividad del año, en el cantero de plantas nativas de CIRCA.

RIO GRANDE.- El primer sábado de diciembre, desde las 10 de la mañana, Estepa Viva invitó a la comunidad a cerrar el año, cuidando las plantas nativas del CIRCA. Como todas las propuestas de la agrupación, esta también fue abierta a la comunidad, gratuita y voluntaria. Por estos días, Estepa Viva, espera obtener la personería jurídica que la calificará como una fundación riograndense sin fines de lucro, dedicada a la educación ambiental, para la comunidad.

“Con esta actividad ya finalizamos por ahora las actividades. La mayoría de las personas hora se van se vacaciones. Así que seguramente en febrero, principios de marzo nos encontraremos para realizar las propuestas que tengamos para el 2020. Hay muchas ideas, y muchas ganas”, dijo Analía Castro, integrante de Estepa Viva.

“Para esta, que fue la última actividad del 2019 queríamos hacer más bien una actividad simbólica. Participaron unas siete personas, y estuvimos haciendo mantenimiento del cantero del CIRCA. Para nosotros esa es una actividad muy significativa porque es una de las que propuestas con la que surgió Estepa Viva. Está siempre en nosotros el estar atentos a ver si necesitan una mano para el mantenimiento. Y en lo que podamos colaborar con el personal del CIRCA”, agregó la voluntaria.

El recorrido de Estepa Viva comenzó como agrupación, luego organización, y finalmente una ONG pronta a tener su personería jurídica: “Es algo que iniciamos hace ya cuatro años. La idea era también hacer una limpieza en la playa, pero como éramos pocos, y vimos que el cantero necesitaba mucho trabajo. Hay que sacar todas las malezas, de alrededor de las plantas nativas, y lleva mucho tiempo, es un trabajo muy minucioso; parece sencillo pero no. También hay que saber detectar las plantitas nativas que son muy pequeñas, y que no se confundan y no las lastimemos, o arranquemos, creyendo que es una maleza”, detalló Analía.

Y agregó: “La limpieza de la playa que es algo que motiva a los integrantes de la agrupación va a quedar para una próxima ocasión”.

Estepa Viva tuvo, además, representación en Río Gallegos de un último encuentro de la Red de Reservas Naturales de la Patagonia: “Este es el tercer año que participamos de esos encuentros que siempre van acompañados de capacitaciones. En esta oportunidad fue relacionado a cómo a preparar proyectos que involucren una situación, de la comunidad para ser abordada y trabajarla en este caso desde lo que nos compete que es el medio ambiente. Así que eso fue muy interesante porque nos da herramientas para poder abordar distintas situaciones de la comunidad que a través de proyectos podemos trabajar generando propuestas que les interese a las personas de nuestra comunidad, participar”, comentó la representante de EV.

Como lo establece en su misión, Estepa Viva, está dispuesta a colaborar con tareas que favorezcan la educación ambiental, de más de difundir la riqueza y biodiversidad autóctona: “Es muy importante para nosotros poder participar de estos espacios; para poder seguir capacitándonos, y seguir creciendo en nuestra ONG”, concluyó Analía.