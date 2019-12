El salariazo del nuevo gobierno

Rosana Bertone cobraba un sueldo de 134 mil pesos al imponer el ajuste por decreto 3705/17. A partir de la derogación firmada por el actual gobernador Juan Carlos Arcando, ese salario se actualizará a los 198 mil pesos en bruto y de bolsillo algo más de 168 mil pesos.

El gobernador Juan Carlos Arcando firmó el decreto para que el salario de Melella y Urquiza no tengan el tope que impuso Rosana Bertone.

USHUAIA.- El decreto 4331/19, firmado el 11 de diciembre por el gobernador Juan Carlos Arcando, derogó los alcances de su par 3705/17 que dispuso una limitación a la plena aplicación de la ley provincial 855, por el cual se fijaba el salario del gobernador en un 5% por encima del promedio de lo que gana el intendente de Río Grande y el de Ushuaia.

La medida entrará en vigencia a partir del 16 de diciembre, es decir, que los nuevos montos salariales, descongelados pasarán a ser cobrados por el gobernador electo Gustavo Melella, la vicegobernadora electa Mónica Urquiza y todo el gabinete.

Con el decreto de congelamiento salarial en vigencia, Rosana Bertone tenía un salario bruto de 134 mil 440 pesos, el cual, con todas las deducciones de seguridad social aplicados le quedaba de bolsillo en la suma de 104 mil 863 pesos.

A partir del nuevo decreto 4331/19, el gobernador tendrá un salario bruto de 180 mil 814 pesos, el cual quedará de bolsillo en la suma de más de 141 mil pesos. Esto representa un incremento del 40%; muy por encima de la pauta salarial que fue establecida para los trabajadores de la administración pública.

Consideraciones

En los fundamentos de la nueva herramienta legal firmada por Arcando se señala que el congelamiento salarial “estuvo inscripto en un contexto de depresión del poder adquisitivo del salario de los trabajadores en general y del empleado público en particular” y que en el “marco de las nuevas gestiones públicas está en consideración la puesta en vigencia de nuevos diseños remunerativos más acordes a la realidad”.

Apunta más adelante que “se impone habilitar el inicio de aquello inminente y compleja labora retornando a la plena vigencia de la ley 855. Desde esa plataforma real se facilitará la toma de decisiones en orden a una política salarial general acorde”.

El único articulado del decreto establece derogar a partir del 16 de diciembre el decreto 3705/17. Hay un segundo articulado de forma, por el cual se ordena publicarlo en el Boletín Oficial para que tenga fuerza legal.

El gremio docente del SUTEF expresó su rechazo a la medida de Arcando

RIO GRANDE.- El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) emitió un breve pero contundente comunicado donde rechaza la decisión que tomó el gobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, de descongelar los salarios de funcionarios provinciales.

“Desde el SUTEF y la CTA-Autónoma repudiamos enérgicamente la medida tomada por Arcando quien, sin ninguna vergüenza, aumentó las dietas de los funcionarios políticos en un 90%”, comienza argumentando la posición el gremio que conduce Horacio Catena.

Asimismo, expresan en la breve misiva que “es una falta de respeto total al pueblo fueguino en general y en particular a la docencia, a los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Tierra del Fuego”.

“Este Gobierno de Rosana Bertone y Juan Carlos Arcando no se ha cansado de hacerle daño a los fueguinos y fueguinas llevando adelante un saqueo del Estado y dejando solo deuda y un megapase VIP de funcionarios políticos y punteros que no tiene precedentes en la provincia”.

Para finalizar su posición, el gremio docente cierra el comunicado con una dura crítica al aseverar que “tal como lo sostuvimos durante estos cuatro años volvemos a decir: Bertone y Arcando son Macri”.