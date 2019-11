Yoppen Naranja campeón en la final local

RIO GRANDE.- El conjunto de Yoppen Naranja se impuso en la final local de la Liga Provincial de Mamis Hockey y se quedó con el trofeo de campeón al vencer al Río Grande por 2 a 1. Las anaranjadas terminaron así el torneo de manera invicta y se llevaron los premios a la valla menos vencida (Sonia Castiglione), a la mejor jugadora del torneo y a la goleadora del certamen, que en ambos casos fue la delantera Mariana Pratto.

Candelaria Juncos llevó adelante al verde, pero no pudo en la final.

Evelyn Schipani fue distinguida como la revelación del certamen.

La capitana del equipo Mariana Pratto fue la figura del Yoppen Campeón.

Mariana Pratto recibió premio a la goleadora del torneo.

Sonia Castiglione se llevó el premio a la valla menos vencida.

La “familia” de Yoppen, toda unida. Las chicas que consiguieron el campeonato y las que fueron a alentar y hacer el aguante desde afuera. Todos tienen su premio.

En el desenlace de la Liga Provincial de Mamis Hockey, este martes por la noche se jugó la gran final local en un gimnasio Muriel con mucho público que acompañó a las protagonistas de la última fecha del campeonato. Y el título quedó en manos del equipo de Yoppen Naranja que derrotó 2-1 al conjunto del Río Grande RHC, en una buena final que decretó al campeón de nuestra ciudad a la espera de lo que resulte en el certamen que se diputa en Ushuaia (hoy juegan la final Colegio vs Ushuaia RC).

Yoppen Naranja se coronó campeón de forma invicta, sin perder un partido en todo el torneo y dejando en claro que fue el mejor equipo de la competencia. El Río Grande jugó un buen partido, pero le faltó claridad en la definición (tuvo nueve córners cortos y solo acertó uno) y no estuvo fino en la parte final de las jugadas.

El equipo de Yoppen contó además con la valla menos vencida, una distinción que recibió Sonia Castiglione, y tuvo a la mejor jugadora del torneo y a la goleadora del certamen, que en ambos casos la distinción le correspondió a la delantera Mariana Pratto.

La final

El partido fue entretenido, con los dos equipos siempre proponiendo en el arco de enfrente. Yoppen fue quien inicialmente tomó el control de la bocha y dominó las acciones del juego territorialmente, Sin embargo el Río Grande con dos contraataques efectivos logró dos córners cortos y puso en aprietos al rival.

Pero Yoppen se defendió muy bien, se plantó muy bien en el fondo y cuidó con seguridad la valla defendida por Sonia Castiglione que jugó un partidazo.

Llegando a los 6 minutos del primer tiempo, la segunda delantera Valeria Goicoa adelantó a Yoppen en el marcador aprovechando un rebote dentro del área que había dejado la defensa tras un buen disparo de la goleadora Mariana Pratto.

El verde no se amilanó tras y gol y siguió buscando, pero Yoppen controló bien al rival y dentro de un juego parejo el que tenía mejores ocasiones eran las vestidas de azul y naranja.

Así se fue el primer tiempo, con un leve dominio de Yoppen, pero con un verde que estaba al acecho y tratando de quebrar con rápidas escapadas la defensa sólida del rival.

El Río Grande tuvo tres ocasiones mas para convertir con tres córners cortos consecutivos, pero en momentos por la mala definición y en momentos por la buena defensa, el marcador se mantuvo inmóvil.

Hasta que apareció nuevamente Mariana Pratto, quien estiró aún más las diferencias a los 7 minutos de la segunda etapa con un disparo a la salida de un córner corto.

El verde le puso emoción al cierre del partido, porque un minuto más tarde descontó la capitana Candelaria Juncos de penal y los minutos finales fueron todos del Río Grande que buscó desesperado (tuvo tres cortos mas) pero no pudo encontrar el gol por ninguna parte.

El naranja sentenció la historia y terminó festejando con puños apretados y lágrimas en los ojos de muchas de sus jugadoras que sintieron el esfuerzo y consiguieron la recompensa.

La Secretaría de Deportes del Gobierno provincial, organizador de este evento, entregó en el final medallas a los cuatro finalistas, distinciones a las jugadoras destacadas y una mención especial pera el jugador “Fair Play” de cada uno de los equipos.

El campeón fue Yoppen Naranja, el segundo fue Río Grade RHC, en el tercer puesto finalizó el equipo de Yehuin que derrotó por penales a Panteras HC quien quedó en el cuarto puesto. Además de las menciones antes compartidas, que fueron ganadas por las jugadoras de Yoppen, el premio a la revelación fue para Evelyn Schipani del Río Grande.

Yoppen Naranja 2 – 1 Río Grande RHC

Yoppen Naranja: 1-Sonia Castiglione, 28-Karina Chicaguala, 10-Malena Ferrer, 81-Ayelén Barboza, 71-Valeria Goicoa y 9-Mariana Pratto (c). FI. Ingresaron luego: 29-Mariana Novais, 44-Andrea Chávez, 27-Rocío Ayaquintuy y 22.Camila Torres. No ingresó: 30-Sabrina Milosevic. E: Ignacio Cichero.

Río Grande RHC: 3-Celeste Risso, 2-María Cecilia Cárdenas, 9-Emilia Acuña, 17-Evelyn Schipani, 5-Candelaria Juncos (c) y 8-Anahí Guevara. FI. Ingresaron luego: 1-Alejandra Báez, 14-Romina Castro y 28-Tamara Oyarzún. E: Federico Pareja

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel

Arbitros: Natalia Cuevas y Emanuel Larocca.

Goles: para Yoppen: Valeria Goicoa y Mariana Pratto. Para Río Grande: Candelaria Juncos (pen).

Primer tiempo: 1-0 ganaba Yoppen.

Incidencias: no se registraron.