Santa Elena en crisis por deuda

Por la deuda que la Municipalidad mantiene con la empresa Santa Elena se inició un paro de trabajadores que resolvieron no recolectar basura en los domicilios, ante la posibilidad que no puedan cobrar sus salarios en tiempo y forma. El apoderado de la firma detalló la situación que atraviesan.

Los contenedores de basura están desbordados.

RIO GRANDE.- “La situación financiera de Santa Elena no da para más”. Así lo expresó Tony Bravi, apoderado de la empresa Santa Elena, al referirse a los más de 100 millones de pesos de deuda que mantiene la gestión de Gustavo Melella con la firma, subrayando que espera que este problema sea solucionado por la actual gestión, a pesar que le quedan pocos días para completar el mandato en la Municipalidad.

En declaraciones a FM La Isla, Tony Bravi detalló la situación de crisis financiera que atraviesa la empresa de recolección de residuos Santa Elena, producto de “una deuda que ronda los 120 millones de pesos”.

Este valor adeudado es producto de redeterminaciones devenidas de facturas impagas por la prestación de servicios en los meses de diciembre 2018, enero y febrero de este año; así como de otras restructuraciones de precios por los servicios prestados durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del corriente, los cuales mantienen valores atrasados correspondientes al mes de junio.

De esta manera Bravi puso en relevancia la delicada situación económica, indicando que ya no quedan más instancias para efectuar nuevos reclamos, puntualizando que “con lo que estamos pagando no llegamos a cubrir el valor del servicio y por eso hemos llegado hasta esta instancia. La situación financiera de la empresa no da para más”.

El representante de Santa Elena sostuvo que “estamos trabajando con precios del año pasado. Hay mucha diferencia entre los valores que manejamos hoy con lo que verdaderamente deberíamos cubrir con las redeterminaciones de la deuda que ya hemos planteado”.

Desde la empresa esperan “una solución urgente por parte de la actual gestión municipal”, al mismo tiempo que remarcó que de no lograr ponerse al día con los números adeudados “no podremos dar cobertura al bono navideño de 20.000 pesos que estipula el gremio, ni tampoco al pago de las indemnizaciones de los trabajadores (aquellos que pertenecían a Agrotécnica) y principalmente será muy difícil afrontar los sueldos”.

Si bien Bravi contó que se han manejado con “negociaciones a nivel personal para buscar la solución sin necesidad de un paro”, la actualidad de esta crisis los lleva a adherir a la medida del gremio que nuclea a los trabajadores recolectores de residuos, el cual inició un paro por tiempo indeterminado hasta tanto haya respuestas favorables a solucionar este panorama.

Por último, el apoderado de Santa Elena sostuvo que “desde la empresa hemos hecho inversiones, se han mejorado muchas cosas, pero no hemos podido hacer más a causa de las deudas que mantiene la gestión municipal actual”.