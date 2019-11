Oro para Francisco Picatto

En la tercera jornada del certamen binacional que se disputa en La Pampa el nadador fueguino ganó los 200 metros pecho y fue 4º en 100 metros mariposa. Y la judoca Gina Szarapo terminó 3ª hasta 63 kilos. En atletismo, Josefina Sesma, Yamila Quintana y Gustavo Hermosid son finalistas en vallas.

Francisco Picatto con Emanuel Mansilla, su entrenador. El nadador riograndense ya acumula una medalla de cada color

SANTA ROSA (Enviado Especial).- El nadador fueguino Francisco Picatto consiguió una medalla mas para la delegación de Tierra del Fuego, mientras que la judoca Gina Szarapo se quedó con la de bronce en su categoría, en lo que fueron las noticia mas importantes de ayer en el tercer día de competencia en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se están desarrollando en la provincia de La Pampa.

En otro día de alegrías para los nadadores fueguinos, el pibe riograndense Francisco Picatto consiguió la medalla de oro en la prueba de los 200 metros estilo pecho, mientras que luego en la prueba de los 100 metros estilo mariposa el fueguino terminó en el cuarto puesto, mejorando lo hecho por él el año pasado en los juegos de Punta Arenas.

El camino para la tercera medalla de Picatto fue con un triunfo en su serie y luego una victoria en la final “A” en donde empleó un tiempo total de 2minutos 26 segundos 02 centésimas, para ser el ganador de la competencia, mejorando en mas de un segundo su marca del año pasado en donde fue medalla de bronce.

Además, los dos equipos de la posta 4×50 (femenino y masculino) no pudieron subirse al podio pero dentro de una Final “A” terminaron en el quinto puesto en ambas ramas, en una actuación impresionante de los chicos fueguinos.

Los integrantes de las postas son: Victoria Iriarte, Rocío Villalobos, Valentina González y Mia Oyarzo. Mientras que entre los varones son: Joaquín López, Mauricio Corrales, Máximo Llamedo y Francisco Picatto.

Otra de las destacadas fue la nadadora Mia Oyarzo quien finalizó octava en la final “B” de los 100 metros estilo mariposa.

Una medalla más del judo

Ayer en la segunda jornada de competencia, la delegación de Tierra del Fuego, sumó una nueva medalla y fue de la mano de Gina Szarapo (63kg) quien fue la judoca fueguina mas destacada de los tres que participaron en sus respectivas divisionales.

De un total de diez participantes, la fueguina se metió en semifinales gracias a conseguir tres triunfos y una derrota en la fase regular, pero en semifinales, la riograndense cayó con la judoca de Rio Negro Rosario López y debió conformarse con el tercer puesto de la categoría mediana.

Además, Valentina Szarapo (57kg) y Demian Paiz (66kg), no pudieron acceder a semifinales y lamentablemente quedaron eliminados tras la fase inicial, en donde la clasificación se escapó por muy poco.

Hoy, en el tercer día de competencia se presentarán los judocas mas pesados, en donde se espera por la participación del triple medallista de oro Mariano Coto (hasta 90kg), entre los varones y de Ludmila Figueredo (78kg), mas Marianela Aguilar (70kg), entre las damas.

Hay grandes expectativas puestas en la presentación del riograndense Mariano Coto ya que llega a esta competición con el antecedente de haber conseguido las medallas de oro en las últimas tres ediciones de estos juegos binacionales.

Las chicas de voley tienen un tiro mas

El tercer día de competencia fue decisivo para los deportes de conjunto, ya que todos comienzan a partir de hoy a competir por lo que sería la “reubicación”.

Los dos seleccionados de voley y el de fútbol eran los dos equipos que corrían con alguna chance de meterse en la “zona campeonato” (semifinales), pero lamentablemente los resultados no acompañaron y tanto estos dos equipos antes mencionados como el resto de los fueguinos, deberán competir por los puestos sin medallas.

En el caso de las chicas de Nico Ybars ganaron cómodamente por la mañana ante el seleccionado de Magallanes por 3 sets a 0 (25-8, 25-12, 25-9), en un partido entretenido en el que las fueguinas jugaron con la mente puesta en otro partido, ya que sabían del potencial del rival y prefirieron guardar energías para el segundo juego.

Pero por la tarde y en un partido clave para la clasificación ante Los Lagos, las fueguinas tenían la chance de seguir en acción, pero no pudieron con las chilenas y cayeron derrotadas por tres sets a cero, 3-0 (25-14, 25-21, 25-15).

Con estos resultados, las chicas quedaron en el cuarto lugar de las posiciones (con 8 puntos) y hoy por la mañana (09:00) deberá medirse con el seleccionado de Neuquén, el líder de la zona (10 puntos), en un partido que puede definir uno de los dos clasificados a las semifinales.

Por su parte los varones, que habían tenido un comienzo magnífico, ganando sus tres primeros partidos, ayer sucumbió en los dos partidos de la fecha. Por la mañana los pibes fueguinos perdieron con Los Lagos (3-0) y por la tarde cayeron ante Bío Bío (3-0).

La situación es similar al de las chicas, ya que hoy por la mañana (09:00) los fueguinos (8 puntos) se enfrentará con el seleccionado de Santa Cruz, el líder de la zona (10 puntos), en un partido que puede definir uno de los dos clasificados a las semifinales.

Además, el seleccionado de fútbol, que venía de obtener un triunfo y un empate, y tenía una luz de esperanza para clasificar a semifinales, producto de los buenos resultados conseguidos anteriormente, pero dependía de un resultado y ayer los pampeanos vencieron 3-1 a Araucanía y tras haber igualado en el primer puesto de la zona con 4 puntos, el desempate fue en segunda instancia por goles a favor, en donde los locales fueron superiores a los isleños.

Lamentablemente el cambio de sistema de competencia, en donde solo clasificaba el primero de cada zona, perjudicó a los pibes de Fabricio Nacaratto que tranquilamente en otro momento con 4 puntos podían acceder a la siguiente fase. Los chicos recibieron muy mal la noticia y quedaron golpeados por no poder acceder a semifinales.

Ahora los fueguinos pasarán a jugar el grupo “estímulo” para luchar por el quinto puesto. Hoy desde las 11:00 la selección de Tierra del Fuego se enfrentará con Aysen, en el penúltimo juego del certamen.

Otros resultados

Los otros seleccionados que desarrollan los deportes también tuvieron acción doble. Ayer en Santa Rosa, del seleccionado de basquetbol, que el martes perdió los dos partidos, ayer cayó frente al representativo de la Neuquén 71-57, mientras que por la tarde, los fueguinos cayeron ante los chilenos de la región de Bío Bío, 69-62 en un partido parejo que tranquilamente pudo haber sido para cualquiera de los dos.

Ahora los chicos del Cone Rodríguez jugarán la última fecha con el selectivo de Ñuble y luego se ubicarán para ver en que grupo ingresan (si pierden quedan 13º, si ganan van por el 11º, desde las 15:00, con Araucanía o Aysén).

Por su parte, las chicas del seleccionado de basquet, tampoco pudo conseguir buenos resultados, en una jornada en donde tenía dos compromisos complicados. Primeros cayeron con Santa Cruz (60-20) y por la tarde no pudieron con Magallanes (72-34).

El equipo de Pablo Márques jugará hoy la última fecha también frente al representativo de Ñuble desde las 09:00. La despedida será a las 16:00: si gana por la mañana, irá por el 9º lugar; y si pierde, por el 11º.

Además en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, el seleccionado fueguino, ayer no vencer a La Pampa (0-4) y jugarán la zona “consuelo” a las 11:00 con el representativo de Aysen.

Básquetbol F (B)

P/Equipo P J Df.

1.Magallanes 10 5 +117

2.Santa Cruz 9 5 +109

3.Chubut 9 5 +59

4.Bío Bío 8 5 +47

5.Aysén 7 6 -60

6.T.Fuego 6 5 -88

7.Ñuble 5 5 -184

Básquetbol M (B)

P/Equipo P J Df.

1.Río Negro 10 5 +125

2.Los Lagos 9 5 +122

3.Los Ríos 9 6 -29

4.Neuquén 8 5 +63

5.Bío Bío 8 5 +26

6.T.Fuego 5 5 -106

7.Ñuble 5 5 -181

Voleibol F (B)

P/Equipo P J Df.

1.Neuquén 10 5 +14

2.Los Lagos 9 5 +10

3.Río Negro 9 5 +9

4.T.Fuego 8 5 +3

5.Los Ríos 6 5 -9

6.Ñuble 6 5 -9

7.Magallanes 6 6 -18

Voleibol M (B)

P/Equipo P J Df.

1.Santa Cruz 10 5 +12

2.Bío Bío 9 5 +11

3.Chubut 8 5 +3

4.T.Fuego 8 5 +1

5.Los Lagos 7 5 -3

6.Ñuble 6 5 -7

7.Magallanes 6 6 -17

Natación

Mujeres: Libre: 400 metros (participantes: 25): 15.Victoria Iriarte (04) 5:04.99; 22.Valentina González (03) 5:23.69. 4×50 metros (12): 5.TdF 2:00.04 (Iriarte/Oyarzo/Villalobos/González) (Serie: 5°-2:01.19). Espalda: 100 metros (30): 17.Julieta Acebo (03) 1:17.10; 24.Rocío Villalobos (03) 1:21.11. Pecho: 200 metros (21): 14.Mia Oyarzo (03) 3:08.64; 15.Avril Vera (05) 3:13.91; 18.Villalobos 3:20.06. Mariposa: 100 metros (26): 8.Oyarzo 1:11.73 (Serie: 8°-1:12.50); 18.Acebo 1:19.90; 23.Vera 1:25.83. Puntaje: 1.Río Negro 183 puntos; 2.Chubut 87; 3.La Pampa 40; 8.Tierra del Fuego 13. Programación (9:00 Series/17:00 Finales): 800 Libre, 100 Pecho, 50 Libre, 200 y 4×50 Combinado.

Varones: Libre: 400 metros (participantes: 22): 15.Joaquín López (04) 4:34.94; 16.Máximo Llamedo (04) 4:35.90; 22.Ezequiel Cravero (03) 5:01.27. 4×50 metros (12): 5.TdF (Picatto/Corrales/Llamedo/López) 1:44.51. Espalda: 100 metros (29): 15.J.López 1:06.72; 22.Mauricio Corrales (01) 1:10.10; 25.Cravero 1:11.37. Pecho: 200 metros (26): 1.Francisco Picatto (02) 2:26.02 (Serie: 3°-2:30.34); 10.Tomás Vera (03) 2:41.13 (Serie: 12°-2:43.18); 13.Llamedo 2:43.39. Mariposa: 100 metros (31): 4.Picatto 59.27 (Serie: 6°-1:10.99); 11.Vera 1:03.62 (Serie: 114º-1:03.69). Puntaje: 1.Chubut 124 puntos; 2.Neuquén 87; 3.Río Negro 81; 4.Tierra del Fuego 43. Programación (9:00 Series/17:00 Finales): 1.500 Libre, 100 Pecho, 50 Libre, 200 y 4×50 Combinado.

Judo

Mujeres: -57 kilos (participantes: 8): 5.Valentina Szarapo (1 victoria: Ippón a Elena Rojas; 2 derrotas: por Ippón con Sofía Aquino y Antonia Velásquez). -63 kilos (10): 3.Gina Szarapo (1° Grupo 1: le ganó a Javiera Muñoz, Constanza Gutiérrez y Angeles Canda, y perdió con Abigail Nahuelpán, todo por ippón): Semifinal: perdió por ippón con Rosario López. Puntaje: 1.Río Negro 32 puntos; 2.Los Ríos 23; 3.Magallanes 21; 7.Tierra del Fuego 5. Programación (9:00 Clasificación/17:00 Finales): -70 kilos (9): Marianela Aguilar; -78 kilos (6): Ludmila Figueredo.

Varones: -66 kilos (participantes: 11): 9.Demián Paiz (perdió por ippón con Sebastián Salamanca, Jeremías Duarte, Sahir Oliva y Alejandro Retamal). -73 kilos (10): sin participante fueguina. Puntaje: 1.Río Negro 19 puntos; 2.Tierra del Fuego, Bío Bío y Los Lagos 18. Programación (9:00 Clasificación/17:00 Finales): -81 kilos (9): sin participante fueguino; -90 kilos (9): Mariano Coto.

Atletismo

Mujeres: 200 metros (Series) (participantes: 21): S1/3 (7): 5.Malena Vidal (04) 27.90 (Gral: 13°). S2/3 (): 5.Luciana Ferreyra (04) 27.75 (12°). 100 m c/vallas (Series) (14): S1/2 (7): 4.Josefina Sesma (01) 17.28 (Gral: 5°). S2/2 (7): 3.Yamila Quintana (00) 17.78 (8°). Bala (4 kilos) (17): sin representantes fueguinas. Puntaje: 1.La Pampa 108 puntos; 2.Neuquén 53; 3.Ñuble 51; 11.Tierra del Fuego 22. Programación (todas son finales): 15:30 200 m.; 15:45 Jabalina (600 gramos); 16:00 800 m. (FxT); 16:15 Triple; 16:50 100 m. c/vallas; 18:00 4×400 m. (FxT).

Varones: 200 metros (Series) (Participantes: 22): S1/4 (6): 5.Joaquín Molina (04) 24.23 (Gral: 19°). S4/4 (6): 6.Ivo Meazza 26.40 (04) (22°). 110 m. c/vallas (Series:): (15): S1/2 (7): 5.Samuel Leguizamón (02) 17.44 (Gral: 10°). S2/2 (8): 3.Gustavo Hermosid (02) 15.14 (4°). Salto triple (8): sin representantes fueguinos. Disco (1,75 kilos) (21): 19.Matías Domínguez (01) 26,24; 21.Leguizamón 20,89. Puntaje: 1.Araucanía 114 puntos; 2.Los Lagos 93; 3.Los Ríos 59; 12.Tierra del Fuego 8. Programación (todas son finales): 16:00 200 m.; 16:30 800 m. (FxT); 17:00 Martillo (6 kilos); 17:15 110 m. c/vallas; 18:30 4×400 m. (FxT).