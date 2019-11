Metalúrgico Blanco y Uni Rojo, finalistas en la B

Así como en Ushuaia durante tres presentaciones “The Lunatics” se lució rememorando a Pink Floyd, el próximo domingo 17 de noviembre llega el tiempo de los riograndenses. RIO GRANDE.- Luego de 3 presentaciones a sala llena en la ciudad de Ushuaia, The Lunatics presentará el álbum “The dark side of the moon” con un show audiovisual, con un gran despliegue de luces, sonidos, efectos e intervenciones artísticas donde proponen a los asistentes un viaje en el tiempo para revivir una experiencia sensorial única. La cita es el domingo 17 de noviembre a las 21:00 en la Casa de la Cultura…