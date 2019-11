Melella no concurrió a invitación de Bertone

El gobernador electo Gustavo Melella no concurrió a la reunión que había convocado la actual mandataria. Explicó que tenía que realizar actividades fuera de la provincia. Bertone lamentó la decisión y dijo que “eso nos deja sin la oportunidad de mejorar el proceso de transición”.

Rosana Bertone y Gustavo Melella.

RIO GRANDE.- En medio de reproches de uno y otro lado, la gobernadora Rosana Bertone y el intendente Gustavo Melella profundizan su grieta y alejan cualquier posibilidad de encuentro durante la transición, por lo tanto no se verán la cara en este tiempo y tampoco cuando a Melella le toque asumir como nuevo gobernador.

En una nota que fue ingresada el lunes, a las 9.35, el gobernador electo Melella explicó que actividades fuera de la provincia le imposibilitaron estar en Casa de Gobierno para atender la invitación formal que le hizo Bertone para este lunes 4 de noviembre. Esto fue lamentado por la mandataria, al indicar que “nos deja sin la oportunidad de mejorar el proceso de transición”.

Bertone recordó que ya el 12 de julio pasado el jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, le había comunicado a Agustín Tita, funcionario que designó Melella para la transición, el interés de la Gobernadora de mantener un encuentro con el gobernador electo, pero la misma nunca fue respondida.

“Lamentablemente Gustavo Melella rechazó la invitación y eso nos deja sin la oportunidad de mejorar el proceso de transición y evitar pérdidas de tiempo frente a una situación social crítica por la caída del poder adquisitivo y la falta de empleo que afecta a todo el país, y de la que nuestra provincia no está ajena”, sostuvo la gobernadora Rosana Bertone.

La mandataria recordó que “me han tocado años difíciles y, con aciertos y errores, no me victimicé nunca, no perdí tiempo en hablar de herencias recibidas y me he hecho cargo de tomar decisiones para lograr la paz social, generar empleo a través de la obra pública y contener a los más perjudicados por las políticas económicas del actual Gobierno nacional”.

Más adelante Bertone sostuvo: “Espero que la agenda de Gustavo Melella empiece a incluir un espacio de diálogo y de discusión seria sobre el futuro de la provincia con todos los actores, sin exclusiones”.

En función de la demanda judicial que hizo Melella respecto a la obra del Corredor del Beagle, la Gobernadora también hizo una referencia, indicando: “Las denuncias judiciales y mediáticas por sí solas no contribuyen a resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. El diálogo en la política es fundamental, y más aún lo será en esta nueva Argentina de todos”.

Por último, Bertone no pierde la esperanza que un encuentro futuro se pueda producir, al indicar: “Siempre hay que poner los intereses del pueblo por encima de las diferencias políticas, y por eso vuelvo a ponerme a disposición para cuando Gustavo Melella considere oportuno encontrarnos”.

Justificativo de Melella

En la nota ingresada ayer, el Intendente de Río Grande dice que razones de agenda y compromisos contraídos me hacen imposible acudir a dicho encuentro ya que ese día estaré fuera de la nuestra provincia.

Y, en tono sarcástico, Melella critica: “Lamento profundamente que este encuentro se haya planteado a cuatro meses y medio de la elección provincial. Estimo que este encuentro ha estado supeditado a la campaña electoral nacional y entiendo que su prioridad estuvo centrada durante este tiempo en las elecciones relacionadas con su candidatura a diputada nacional; las mías, en tanto, no se han apartado del bienestar de los habitantes de nuestra provincia y se han concentrado en los diferentes pasos de esta transición”.

Más adelante Melella expresa que “agradecería que imparta las directivas correspondientes a los fines de entregar la documentación e información solicitada a quienes, en el marco del decreto y expediente correspondiente, forman parte de mi equipo en esta transición”.

La nota señala que “de acuerdo a información formal e informal a la que hemos podido acceder, vemos con preocupación lo que significaría el ingreso a planta permanente de funcionarios de rango político. Por ello, y a los efectos de despejar cualquier tipo de duda insistimos en que se nos proporcione información al respecto, pedido que hemos realizado en reiteradas ocasiones”.

Para finalizar, el Gobernador electo dice: “nos preocupa la celeridad con que se vienen llevando adelante procesos de licitación y contratación de obras que afectan y condicionan la futura administración”.

Cambio de mando

Rosana Bertone y Gustavo Melella no se cruzarán las caras en el cambio de mando, porque la actual Gobernadora no estará en funciones en enero, cuando se debe hacer el traspaso, ya que el 10 de diciembre debe asumir como diputada nacional.

Así, cuando Bertone renuncie al cargo, quien quedará en el Poder Ejecutivo será Juan Carlos Arcando quien será el encargado de entregar los atributos: La Banda y el Bastón.