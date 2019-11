Los Ñires celebró el título en Sub 18 Damas

USHUAIA.- Fin de semana decisivo se vivió en las instalaciones del Ushuaia Rugby Club donde se definieron prácticamente todos los finalistas de la Liga Provincial de Hockey Pista 2019. Los Ñires se consagró campeón en Sub 18 Damas en la única definición que se disputó en la jornada del domingo.

La Sub 18 Damas de Los Ñires se consagró campeona provincial por primera vez.

uy cerrada fue la definición de la semi entre Colegio y URC en Sub 18 Damas. La Sub 16 tendrá final entre Ñires y Colegio. (Fotos gentileza Ofe Díaz).

Tolhuin dirimirá la corona en la máxima de Caballeros.

Vivimos las últimas jornadas de la temporada para la Federación de Hockey de Tierra del Fuego en el marco de su Liga Provincial -modalidad Indoor- que desarrolló una gran cantidad de partidos en la capital para ir dilucidando los cruces que darán a conocer a los campeones.

Una semana atrás se había consagrado el Ushuaia Rugby Club como el primer monarca de la temporada en la Sub 16 Caballeros y este domingo fue turno de sentenciar el título en la Sub 18 Damas.

Tras la igualdad 3-3 de Colegio con el Ushuaia Rugby Club el miércoles por la noche y el triunfo en la ida de Ñires sobre Universitario, la clasificación de ambas llaves se cerraba el sábado por la tarde y fue con triunfo del URC por 2-1 en un partido durísimo ante las dirigidas por Fabián Pérez mientras que las de azul y rosa le propinaron una goleada 5-0 a las riograndenses para no dejar dudas.

De este modo, el domingo se midieron en primer turno Colegio y Uni dirimiendo el bronce que quedó en posesión de las colegialas mientras que luego se puso en pugna el cetro de la categoría con el choque entre Ñires y Ushuaia Rugby Club donde las de Martín Diaz hicieron valer su calidad técnica y colectiva.

La apertura del marcador llegó por intermedio de una magistral maniobra de Martina Navarro y Belén Messmer se encargó de anotar por duplicado para el 3-0 parcial. La máxima artillera del segmento, Martina Laplace, descontó para el tricolor que no encontró los caminos para generar peligro claro y se debió conformar con la plateada. Con este resultado, Los Ñires se coronó por primera vez como campeón provincial de la Sub 18 Damas.

Por su parte, en el arranque de la jornada sabatina, Colegio Verde hizo valer su candidatura ante el URC Rojo goleando por 4-0 para convertirse en el rival de Panteras que intentará revalidar su título argentino ahora en el plano local, teniendo en cuenta que las comandadas por Yanzi le arrebataron la final provincial clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita.

El domingo inició con las dos semifinales de la Sub 16 Damas a partido único, venciendo los equipos de Ñires Rosa (3-2 sobre Colegio Azul) y Colegio Verde (3-0 al URC Rojo) anticipando una final tremenda con mucha calidad y proyección entre las protagonistas.

La principal categoría de los hombres también conoce finalistas porque el Ushuaia Rugby Club hizo gala de su jerarquía ante Las Águilas ya que, si bien ganó por 3-2 la ida, en la revancha lo vapuleó 6-0 para acceder al partido cumbre sin problemas. Por su lado, el campeón defensor Tolhuin dejó en el camino a Los Ñires también con tranquilidad y sin zozobra en la búsqueda de una nueva corona provincial.

Y por último, entre las Damas, fue clasificación del Ushuaia Rugby Club que apabulló por 8-1 a su par de Las Águilas a la espera de conocer su rival que saldrá del otro choque de semifinales a disputarse el domingo por la mañana entre Colegio y Universitario de Rio Grande.

Cada vez falta menos. Se acerca la consagración absoluta.

Con rivales

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped, tanto masculino como femenino, ya conocen sus rivales para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras la confirmación efectuada por la Federación Internacional (FIH).

El representativo masculino, conocido como Los Leones, ubicados en cuarto lugar en el escalafón internacional y ganador de la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, tendrá como adversarios a los combinados de Australia (1 del ranking mundial), India (5), España (8), Nueva Zelanda (9) y Japón (15), por la zona A.

El grupo B, en tanto, estará integrado por Bélgica (2), Holanda (3), Alemania (6), Gran Bretaña (7), Canadá (10) y Sudáfrica (14).

Por su lado, el conjunto femenino, Las Leonas, terceras en el ranking mundial, compartirá zona con Australia (2), Nueva Zelanda (6), España (7), China (10) y el país anfitrión, Japón (14), por la sección B.

La zona A, en tanto, estará compuesta por Gran Bretaña (defensor del título), Holanda (1), Alemania (4), Irlanda (8), India (9) y Sudáfrica (16).

La cita olímpica se desarrollará entre el 25 de julio y el 7 de agosto del año venidero.

Tanto Leones (dirigidos por Germán Orozco) como Leonas (a cargo de Carlos Retegui) consiguieron sus respectivos pasajes a Tokio, al ganar el título en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en agosto pasado.

FHTDF Liga Provincial 2019

CAMPEONES DE LA TEMPORADA

Primera Damas: URC o Colegio/Universitario

Primera Caballeros: URC o Tolhuin

Intermedia Damas: Colegio o CIMAH

Sub 18 Damas: Los Ñires

Sub 16 Damas: Colegio Verde o Ñires Rosa

Sub 16 Caballeros: Ushuaia Rugby Club

Sub 14 Damas: Panteras o Colegio Verde

Sub 14 Damas “B”: URC Blanco o Las Águilas

RESULTADOS: SEMIFINALES

Categoría Local – Visitante Fase

Sub 14 Damas Colegio Verde 4-0 URC Rojo Semi

Sub 18 Damas Los Ñires 5-0 Universitario Semi Vuelta (3-2)

Sub 18 Damas Ushuaia RC 1-2 Club Colegio Semi Vuelta (3-3)

1ra Caballeros Ushuaia RC 3-2 Las Águilas Semi Ida

Sub 16 Damas Colegio Verde 3-0 URC Rojo Semifinal

Sub 16 Damas Ñires Rosa 3-2 Colegio Azul Semifinal

1ra Caballeros Esc. Tolhuin 5-2 Los Ñires Semi Ida

1ra Caballeros Los Ñires 1-3 Esc. Tolhuin Semi Vuelta (2-5)

1ra Caballeros Las Águilas 0-6 Ushuaia RC Semi Vuelta (2-3)

Sub 18 Damas Los Ñires 3-1 Ushuaia RC Final

1ra Damas Ushuaia RC 8-1 Las Águilas Semifinal

PROGRAMACIÓN: FINALES

Gimnasio Lucio Petrina

Día Hora Categoría Local – Visitante Fase

1-dic 10:30 Sub 14 B URC Blanco – Las Águilas Final

1-dic 11:30 1ra Damas Club Colegio – Universitario Semifinal

1-dic 12:30 Intermedia Rio Grande – Las Águilas Bronce

1-dic 13:30 1ra Caballeros Los Ñires – Las Águilas Bronce

1-dic 14:30 Sub 14 Damas Panteras – Colegio Verde Final

1-dic 15:30 1ra Damas Las Águilas – Perdedor SF2 Bronce

1-dic 16:30 Intermedia CIMAH – Club Colegio Final

1-dic 17:30 Sub 16 Damas Colegio Verde – Ñires Rosa Final

1-dic 18:30 1ra Damas Ushuaia RC – Ganador SF2 Final

1-dic 19:30 1ra Caballeros Ushuaia RC – Esc. Tolhuin Final