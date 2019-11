Ley por más Malvinización

Santa Fe creó el Archivo Oral de La Memoria. El Senado de esa provincia completó la sanción de la ley que crea el Archivo Oral de la Memoria de Malvinas para conservar mediante archivos audiovisuales, los relatos de los veteranos de guerra santafesinos en primera persona.

Veteranos y agrupaciones malvineras de Santa Fe junto a la diputada Mercedes Meier.

Un grupo de combatientes festejó desde un palco de la Legislatura.

SANTA FE.- La Cámara alta de Santa Fe aprobó el jueves la ley que establece la recopilación de documentación audiovisual basada en entrevistas con relatos y vivencias de veteranos de la guerra y ex combatientes de Malvinas, así como también de familiares de los caídos. El contenido será de acceso público y servirá no solo como registro de las voces en primera persona de quienes lo vivieron sino como material histórico para estudio de la guerra de 1982.

Entre aplausos cerrados y vivas a la patria, un grupo de combatientes festejó desde un palco de la Legislatura la sanción del proyecto que el año pasado había sido impulsado por la Legisladora Mercedes Meier (FSP) con la colaboración de la Federación de Veteranos de Malvinas de Santa Fe.

En tanto, en la puerta de la legislatura miembros de los centros de Combatientes y Veteranos de Malvinas de Rosario, Villa Ocampo, Reconquista y Santa Fe, así como miembros del Foro Patriótico y Popular y de la agrupación Generación Malvinas compuesta por hijos e hijas de los combatientes, también celebraron la esperada noticia.

La ley recientemente aprobada, establece que “será función del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas de Santa Fe, recopilar mediante el registro de entrevistas audiovisuales las historias y experiencias de los involucrados antes, durante y después del conflicto bélico de Malvinas de 1982, con el fin de facilitar la documentación, el estudio y la interpretación de este hecho histórico mediante el uso y acceso público a su contenido”.

El equipo a cargo del proyecto y de la realización de entrevistas se conformará por un grupo multidisciplinario de historiadores, editores, archivistas, conservadores, entrevistadores, camarógrafos, sonidistas y coordinadores, entre otros.

Mercedes Meier, autora del proyecto, expresó su satisfacción con la sanción de la norma y dijo que “la historia contada por los protagonistas siempre tiene otra impresión. Los ex combatientes transmiten su heroísmo y su patriotismo como nadie en nuestro país, no solo por su lucha en la guerra, sino por toda la pelea que tuvieron que dar posterior a ella”.

La legisladora indicó además que el apoyo de los centros de veteranos de la provincia fue clave para lograr este resultado. “Para ellos tiene un valor especial. Rubén Rada, Presidente de la Federación de Veteranos Santafesinos. dice que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia y esta historia la van a contar ellos, que son los protagonistas”.

“Sabemos que hay material grabado disperso por toda la provincia, grabado por grupos que se han dedicado a ello. En este caso va a estar jerarquizado por el Estado, por profesionales en registros que se preservarán para siempre en un mismo lugar y que estará disponible para todos”, concluyó Meier.

Hace un año, la Provincia de Neuquén también aprobó mediante Ley 3174, la Creación del Archivo Oral de la Memoria de Malvinas “Cesar Alberto Breide”, con lo cual Santa Fe se convierte en la segunda provincia en tener un archivo de esta naturaleza.