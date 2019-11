Homenaje a los 44 héroes del ARA San Juan

El vicegobernador Juan Carlos Arcando fue uno de los últimos civiles en visitar la nave por dentro y compartir una jornada con sus tripulantes, en Ushuaia. A poco de un nuevo aniversario de su hundimiento, rindió distinción a los 44 tripulantes al asegurar que “murieron cumpliendo lo que ellos querían, que era defender la Patria. Los recuerdo todos los días”.

Arcando compartió toda una jornada con los tripulantes del ARA San Juan.

El ARA San Juan visitó Ushuaia, último puerto previo a su fatal desenlace.

RIO GRANDE.- El vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, rindió un conmovedor homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundiera en las frías aguas del Océano Atlántico hace dos años.

Previo a los actos oficiales que se van a realizar en Mar del Plata y a partir de las conmemoraciones que también se llevarán a cabo en Ushuaia, último puerto que tocó la nave antes del trágico suceso, Arcando aseveró que “no se puede explicar lo inexplicable, tras la zarpada del ARA San Juan del puerto de Ushuaia, todo lo que sucedió después es inexplicable.

“Compartí ocho horas con esa tripulación y el recuerdo es muy duro”, admitió y a su vez, planteó que “los 44 héroes del ARA San Juan custodiaban con amor los intereses de la Patria, que no nos roben nuestros recursos, dieron la vida por lo más sagrado”.

En ese sentido, pidió que “Dios quiera que nuestros héroes descansen en paz, porque murieron cumpliendo lo que ellos querían, que era defender la Patria de aquellos que pretenden avasallarnos”.

“Tuvo la posibilidad de charlar con varios de esos tripulantes. Tengo gratos recuerdos de ese día compartido con los integrantes del ARA San Juan. Charlé con muchos de ellos, les consulté mucho sobre la vida dentro del submarino, sumergidos”, recordó el vicegobernador fueguino.

Asimismo, admitió que “los recuerdo todos los días a mis camaradas, ese espíritu naval que tenían y la entrega ante la misión que debían cumplir. Ellos sabían cuál era su misión, lo que no sabían era lo que les iba a deparar el destino”.

“La Patria perdió 44 héroes, tal como en Malvinas se perdieron a 649 héroes. Juraron defender nuestra bandera, nuestra enseña patria y así lo hicieron”, reconoció y además, respecto de la investigación posterior al hundimiento, precisó: “hay una causa judicial, no quiero entrar en ese terreno porque no es un terreno en el que hoy debamos incursionar los ciudadanos argentinos, a tan poco de cumplirse un nuevo aniversario. La deuda que tenemos es con nuestros héroes, sus familias y sobre todo, sus hijos”.

En cuanto al sentimiento que se vive en nuestra provincia, consideró que “yo creo que los fueguinos abrazamos diferente la causa del ARA San Juan. Tiene que ver con nuestro sentimiento patriótico, porque todos los que vinimos acá, a esta provincia, lo hicimos para poblar este lugar y para defender nuestra soberanía”.

Para finalizar, Arcando precisó “acá se vive el sentimiento de Patria como en ningún otro lugar del país. Somos la única provincia del país que sigue teniendo parte de su territorio ocupado. Tenemos la Antártida que reclamamos nuestra porción porque llevamos más de 100 años de presencia ininterrumpida. Vivimos a diario la causa patriótica como en ningún otro lugar del país”.