Eleicegui, por tercer año a Europa

USHUAIA.- El mejor jugador de hockey indoor de la provincia y uno de los mejores a nivel nacional, Juan Ignacio Eleicegui, selló su vínculo profesional para esta temporada con el Douai Hockey Club de Francia y estará viajando el próximo 24 de noviembre para su tercera experiencia en el viejo continente luego de dos años con el Málaga de España.

El fueguino Eleicegui fue elegido el mejor jugador junior del último Panamericano en 2017.

En un año inolvidable en lo personal y colectivo para el club de sus amores y Tierra del Fuego, el atacante fueguino del Ushuaia Rugby Club: Juan Ignacio Eleicegui, confirmó que estará representando al Douai HC de Francia en el máximo certamen de clubes a nivel Hockey Pista que tiene el país galo.

Se trata de la Elite Indoor France, donde se reúnen los mejores conjuntos del país en busca del título que otorga una plaza para el segundo nivel de la Euroliga 2021,

“Estaba todo hablado con el Málaga para viajar nuevamente a España y fue una decisión muy difícil en lo personal cuando recibí la oferta del Douai de Francia”, comenzó diciendo Eleicegui.

Y agregó que “esto es el broche de oro para empezar a cerrar un año increíble donde pudimos lograr con el URC el título argentino de clubes y después hacer historia con la provincia a nivel de selecciones, acompañado ni más ni menos que por Gaby (Torres) y Cristian (Bugallo) quienes fueron mentores de todo esto que estoy viviendo”.

“Estoy muy motivado, no encuentro muchas palabras más para expresarlo porque es lo que quería de chico y ahora lo voy a vivir. Sin mi familia que me acompañó siempre nada de esto hubiera sido posible. Soy muy agradecido a todos los que sumaron para esta oportunidad”, cerró.

Cabe resaltar que Eleicegui viene de ser el goleador del Málaga en las dos temporadas donde estuvo bajo las órdenes de Juanma Requena y mostró su jerarquía desde el primer minuto que puso sus pies sobre el viejo continente.

Ahora el objetivo será Francia para seguir avizorando esa Euroliga que ha sido esquiva, pero por sobre todas las cosas sumar experiencia, conocimiento y medirse en los mejores niveles de Europa.

Con este paso por el Douai se convertirá en el primer jugador fueguino profesional a nivel indoor, sentando un precedente único e imponiéndose como pionero junto a Emma Yanzi quien abrió el camino para nuestros deportistas en occidente. El hockey está en su mejor momento, de eso no hay dudas…