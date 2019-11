El recuerdo de los 44 héroes

La Armada condecoró a familiares de la tripulación. Se hizo en una ceremonia a la que no asistieron el presidente Mauricio Macri ni el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Así, el acto fue presidido por el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante José Luis Villán.

En la Antártida, el homenaje de alumnos y docentes.

La Fuerza Aérea también homenajeó a los 44 héroes.

La ceremonia que se realizó el viernes en la Base Naval de Mar del Plata.

BUENOS AIRES (NA).- La Armada Argentina condecoró el viernes a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan en un emotivo acto por el segundo aniversario del hundimiento del submarino, al que no asistieron el presidente Mauricio Macri ni el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

La ceremonia se realizó en la Base Naval de Mar del Plata, de donde había partido el ARA San Juan el 25 de octubre de 2017 antes de desparecer el 15 de noviembre.

Allí, se entregó un reconocimiento “al Honor Militar” a un representante de cada uno de los 44 tripulantes en el marco del acto que fue presidido por el Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante José Luis Villán.

“Para algunos hechos de la vida, simplemente no existen palabras, es tan fuerte el impacto en el alma que el silencio se vuelve irreemplazable y paradójicamente resulta lo más elocuente”, sostuvo Villán al brindar un discurso ante los familiares.

Y agregó: “Sin embargo, es preciso buscar palabras que nos aproximen a esos acontecimientos, encontrar símbolos que resalten lo sucedido para honrar a los protagonistas como ellos se merecen, como nosotros necesitamos, por su coraje, compromiso, vocación, servicio, profesión y ejemplo”.

Tras la ceremonia, familias de las víctimas informaron que pidieron un encuentro con el presidente electo, Alberto Fernández, para aclarar “muchas dudas”, entre ellas la de si los restos hallados hace un año pertenecen efectivamente al ARA San Juan.

“Todavía no sabemos si es el ARA San Juan lo que se encontró. Hay muchas cosas que llaman la atención y sospechamos que nos siguen ocultando cosas”, sostuvo a medios marplatenses Yolanda Mendiola, madre de uno de los submarinistas.

Se prevé que en caso de ser recibidos por Fernández, los familiares le pedirán que se realicen las tareas de reflotar los restos de la embarcación para constatar que sean los del ARA San Juan e incluso para recuperar algunos de los cuerpos. Esa iniciativa había sido rechazada por el actual gobierno debido al alto costo económico que implican esas tareas.

Macri, responsable

La abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, aseguró que el presidente Mauricio Macri es “responsable por lo que no hicieron sus ministros” en relación al hundimiento de la embarcación.

“Lo que hemos pedido a nivel judicial es la imputación en cuanto a tres delitos. Homicidio reiterado en 44 oportunidades con dolo eventual, abandono de persona, y mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, manifestó Carreras.

En ese sentido, la representante de algunas familias de tripulantes consideró que “el Presidente es responsable por lo que no hicieron sus ministros, no puede abstraerse de la responsabilidad”.

En declaraciones a FM Delta, Carreras explicó que la imputación por presunto homicidio se debe a que entiende que los funcionarios sabían que podía ocurrir el hundimiento de la embarcación pero igualmente “los hicieron zarpar y enfrentar una misión con mucha extensión, con mucho tipo de tareas”.

Asimismo, expresó que fueron enviados a un lugar que superaba la profundidad a la que podía sumergirse el ARA San Juan, que era de sólo 100 metros.

La abogada detalló que el abandono de persona se imputa por no haber acudido en ayuda “la noche del 14 a las 23:30” cuando se recibió el mensaje alertando sobre las dificultades.