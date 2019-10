La candidata a diputada del Frente de Todos, participó en la sede del Partido Justicialista del acto que encabezó Alberto Fernández. Tras escuchar el discurso del candidato a presidente, la Mandataria dijo que “desde el lugar que tenga que ocupar, quiero colaborar con esa Argentina unida que nos propone Alberto”.

El candidato presidencial Alberto Fernández en su discurso brindado en la sede del Partido Justicialista.

La gobernadora Rosana Bertone junto a su par de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

RIO GRANDE.- La actual gobernadora Rosana Bertone y candidata a diputada nacional del Frente de Todos, participó ayer del encuentro que encabezó el candidato presidencial, Alberto Fernández, en la sede nacional del Partido Justicialista, donde pidió a los dirigentes “poner al partido en movimiento” para que “corrijan cada error” que pueda “cometer” si es electo.

Además de Bertone, del encuentro participaron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Lucía Corpacci (Catamarca), entre otros.

Bertone manifestó que “fue un honor recibir en nuestra casa al próximo presidente de todos los argentinos y todas las argentinas”, y agregó “las palabras de Alberto son inspiradoras y despiertan una esperanza enorme, luego de 4 años de sufrir políticas nacionales que hirieron profundamente la dignidad de nuestro pueblo.”

“En Tierra del Fuego sufrimos como pocas provincias las consecuencias de esas políticas que destruyeron la industria y el empleo”, dijo Bertone y agregó “por eso cuando escucho a Alberto y siento que tiene la profunda convicción de buscar recuperar la dignidad, recuperar las industrias, recuperar el trabajo y hacerlo unidos como una sola Argentina, me despierta una profunda esperanza de que tenemos que ayudar a un hombre que nos invita a luchar por un país mejor, con valores y con justicia social.”

“Como siempre dije, desde el lugar que tenga que ocupar, quiero colaborar con esa Argentina unida que nos propone Alberto, teniendo siempre presente que mi compromiso es con el pueblo fueguino, porque es mi tierra y los intereses de Tierra del Fuego serán los que siempre defenderé”, manifestó.

La Gobernadora finalizó afirmando: “Estoy convencida que con Alberto y con Cristina tendremos un gobierno nacional que considere a Tierra del Fuego, y es eso lo que necesitamos para nuestra provincia, un gobierno nacional que nos quiera”.

Partido activo

“Les pido que pongamos al partido en movimiento, que el partido esté muy activo. Lo que menos quiero es un partido que duerma mientras yo gobierno, quiero un partido sea mi tábano y me haga corregir cada error que yo cometo”, sostuvo Alberto Fernández ante los gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes políticos que acudieron al edificio de Matheu 130.

“Poner en marcha a la Argentina es poner en marcha la política. La mejor sociedad es la sociedad que debate y que controla al que gobierna. Y el que gobierna no saben cuánto agradece cuando viene un amigo viene y le dice ´No metas la pata que la estás metiendo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes conmigo´”, exhortó Fernández.

El candidato presidencial destacó que los tiempos que vienen “van a ser difíciles” y que desde la oposición (asumiendo que el PJ será oficialismo) “van a hacer lo imposible para” hacerlos “discutir”.

“Todos los días van a plantear una pelea nueva. Que como me llevo con Cristina, si me llevo mal con Cristina, si Cristina dice, si yo digo, si los chicos de La Cámpora son buenos, si los chicos de La Cámpora me aprietan…”, enumeró.

Al respecto, agregó: “Son las lógicas que lamentablemente nos tratan de imponer y no es casual: nos necesitan divididos y peleados entre nosotros. Porque peleados somos más débiles, más vulnerables. Nosotros nunca más podemos dejar de estar divididos porque eso nos hace invulnerables frente a los canallas que quieren hacer sufrir a los que más padecen en la Argentina”.

Al comienzo de su discurso en el auditorio de la histórico sede, donde tomó la palabra luego de que lo presentara el presidente del PJ, José Luis Gioja, Fernández repasó cronológicamente el proceso de reunificación del peronismo a partir de las derrotas del 2015 y del 2017, y ponderó el rol clave que tuvo el sanjuanino en esa tarea.

“Gran parte del triunfo se lo debemos a este hombre”, sostuvo, señalando al titular del PJ, y agregó: “Se hizo cargo y se puso al hombro un partido en un momento en que era muy difícil de recuperar porque estábamos divididos y atacados internamente (en alusión a la intervención pedida por un sector disidente del justicialismo)”.