Melella: No al concurso por Malvinas

RIO GRANDE.- Gustavo Melella, intendente de Río Grande y gobernador electo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, elevó formalmente una protesta al embajador británico en Argentina Mark Kent. El motivo fue, la realización de un concurso, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, en el que propone a estudiantes de la región conocer las “Islas Faklands” dando como propio dicho territorio.

Las islas Malvinas, parte del territorio provincial, que sigue bajo el dominio usurpado por el gobierno de Gran Bretaña.

El gobernador electo, Gustavo Melella, volvió a enviar quejas a los representantes británico y argentino.

Del mismo modo y por la misma razón, Melella también se dirigió al canciller argentino Jorge Faurie y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Verónica Magario: “Por tratarse el certamen mencionado de una afrenta hacia nuestro país y hacia los países del mundo que proclaman la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, mencionó el mandatario riograndense.

En su carta, Melella afirmó: “En los últimos días, se hizo público un concurso por el cual el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte intenta crear una legitimación de la inexistente soberanía de ese país sobre nuestras Islas Malvinas… esa soberanía es indelegable y probadamente argentina, la que a su vez representa una cuestión de Estado para nuestra gestión, proclama que sostenemos de modo inclaudicable”.

Según la misiva, el mencionado certamen está organizado por autoridades británicas y apunta a estudiantes de toda la región bajo el nombre de “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos en las Islas Fakland?’’. Melella sostuvo además , que dicho concurso no tiene otro objetivo más que el de crear una legitimación de la inexistente soberanía de ese país sobre nuestras Islas Malvinas.

En el tramo final del escrito enviado a Kent, el gobernador electo Gustavo Melella insta al gobierno británico a que tenga en cuenta lo expresado en la Resolución 2065/65 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “La cual no tiene otro propósito más que el de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en donde se encuadra el caso de nuestras Islas Malvinas”, escribió.

Con idéntico tenor, en otra carta, Melella le expresó al canciller argentino Jorge Faurie, su desagrado y enérgico repudio al concurso en cuestión instándolo además, a que realice todo lo que esté a su alcance para dar fiel cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2065/65 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Bajo el mote de ‘educativo’ y con el fin de ‘promover el intercambio cultural”, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte promociona en sus embajadas en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina” un viaje a las Islas Malvinas como si fueran británicas”, protestó el gobernador electo.

En tanto, y con el fin de informar de la situación, Melella le envió una carta a la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Verónica Magario, en la que pide que todos los municipios y gobiernos locales de nuestro país estén atentos y en alerta constante, analizando todo lo que está sucediendo en torno a la soberanía del Atlántico Sur y que, en la medida de las capacidades de cada uno de ellos, denuncien acciones como ésta, la cual nos afecta al conjunto de los argentinos.

Por último, el Gobernador fueguino electo, le sugirió a Magario crear una Red que tenga como objetivo principal, defender la soberanía de nuestro territorio bicontinental, insular y marítimo y sus consecuentes riquezas, todo lo que se ve constantemente avasallado por los gobiernos invasores y no es debidamente custodiado ni defendido por nuestro Gobierno Nacional.

“Se pone a disposición la institución que estará a mi cargo, con el fin de que oficie de órgano de consulta permanente para quienes deseen tener mayor información al respecto y así poder actuar en consecuencia”, concluyó Melella.