Luis Alberto Sosa, secretario general y René Vergara, secretario de Prensa, expresaron duras críticas a los candidatos fueguinos de Juntos por el Cambio. “Los trabajadores petroleros le decimos no a Cambiemos” subrayaron y alentaron a toda la gente a apoyar la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

René Vergara y Luis Sosa, del Sindicato de Petroleros Privados.

RIO GRANDE.- En una entrevista concedida a El Sureño, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Alberto Sosa y el secretario de Prensa, René Vergara, se pronunciaron en contra de los candidatos fueguinos de Cambiemos, considerando que son “aliados de la política de hambre y de desempleo” de Mauricio Macri.

“Los trabajadores petroleros le decimos no a Cambiemos”, coincidieron Luis Alberto Sosa y René Vergara en la entrevista, donde además alentaron al electorado de Tierra del Fuego “a apoyar con su voto a la fórmula de los compañeros Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

“Durante más de tres años y medio los trabajadores padecimos un gobierno que nos quitó derechos y nos ajustó los salarios con devaluaciones salvajes y ahora nos quieren convencer con engaños y mentiras que todo eso va a cambiar si la gente los vuelve a elegir. La gente no se debe dejar engañar más y hacer valer su voto para retomar el camino del empleo, sueldos dignos y jubilados cuidados”. dijo Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

El líder sindical señaló que “debemos dejar atrás toda esta época de Macri, que aplicó constantes ajustes, que atacó a toda nuestra clase media con reiterados cierres de empresas y comercios, provocando una desocupación que llegó a niveles que angustian, dejando a Tierra del Fuego con el nivel mal alto de desempleo de todo el país”.

Sosa advirtió que en “nuestra provincia existen aliados de Macri que ahora salen a hacer política y se muestran como los salvadores de nuestra provincia, que fue la mas castigada por toda esta política de ajuste. Medidas que estos políticos muchas veces aplaudieron y acompañaron, sin que se les caiga la cara de vergüenza”.

El gremialista sostuvo que “hay personajes que defienden la política de Macri que se dicen alfonsinistas, pero que le faltan el respeto al expresidente Raúl Alfonsín con sus acciones. Estos no nos pueden representar, no les demos la posibilidad de seguir engañando al electorado con promesas de campaña que luego olvidan en la puerta de la Congreso de la Nación”.

René Vergara, secretario de Prensa, sostuvo que “los candidatos de Macri en Tierra del Fuego salen ahora a mostrarse, a hacer politiquería muy barata y a mofarse de obras que se iniciaron en el anterior Gobierno nacional y se los acreditan como propias. A algunos la gente ni siquiera los conoce porque nunca caminaron la calle al lado del pueblo trabajador”.

Tanto Sosa como Vergara alentaron que “este domingo, los trabajadores petroleros y todos los trabajadores, en general, debemos decirle adiós a Macri y a toda su política de ajuste y de hambre. Nuestro mensaje debe ser contundente y dar un fuerte respaldo a la fórmula que conforman los compañeros Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.