Dos torneos en el centro

RIO GRANDE.- En el gimnasio de la Escuela Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla” (ubicado en Rivadavia y Rosales), a partir de las 10:00 se disputará la 4ª edición de la Copa Confraternidad de taekwon do (ITF), organizada por la Escuela Fueguina de Taekwon Do “Oh Do Kwan”, cuyo instructor es Ramón Paz. La entrada consistirá en un alimento no perecedero.

Mientras que a la misma hora, en el Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre José Forgacs”, tendrá lugar el Torneo regional Sur de Karate Do Tradicional, organizado por la Escuela Municipal y la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Los deportistas locales (de la Escuela Municipal y de la Escuela Justo Gómez) se medirán ante karatecas de Gaiman (Chubut) y de Río Gallegos (representantes de los clubes Boca Río Gallegos e Hispanoamericano).

TAEKWON DO. Vienen de Ushuaia, Tolhuin y Río Turbio.

TRADICIONAL. Con fueguinos, de Santa Cruz y Chubut.