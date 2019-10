Dejaron libre a Nahuel Roth

Se trata del caso del joven Nahuel Roth quien a principios de este mes fue detenido tras quedar filmado en una cámara de seguridad, pateando el ventiluz de una vivienda y luego yéndose.

El video viral que fue utilizado como principal elemento de análisis del hecho.

RIO GRANDE.- Nahuel Roth había sido procesado por el juez de instrucción Raúl Sahade por el delito de “robo agravado por efracción en grado de tentativa” y enviado a la Unidad de Detención, lo cual fue apelado por la defensa del joven malviviente, el abogado particular Lucas Sartori.

El caso fue analizado por los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, que emitió un fallo parcialmente favorable a la solicitud de la defensa, entendiendo que en el video que se observa a Roth tratando de ingresar a una vivienda de calle Soberanía Nacional al 200, no hay ningún elemento que indique que el malviviente no pudo cometer el hecho por factores ajenos a su voluntad.

Ante ello, se aplicó la teoría del “desistimiento por propia voluntad”, entendiendo que a partir de ello queda anulada la intención de robar y se recaratuló el hecho como “daños”.

Nahuel Roth volvió a recuperar la libertad, cuando los damnificados del hecho aún no fueron llamados a declarar.