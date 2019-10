Cuatro punteros en el Pety Gómez

USHUAIA.- A las 21:00 en la sede del Círculo de Ajedrez de esta ciudad (CAdU), ubicada en Las Gaviotas y del Michay, se jugará la tercera y penúltima ronda del torneo “Homenaje a Pety Gómez”, en reconocimiento a quien fuera uno de los propulsores del juego ciencia en la capital provincial, apoyando el progreso de esta disciplina desde los diferentes medios de comunicación por los que pasó. Además, fue uno de los fundadores del Círculo, en 1979.

ANIVERSARIO DE USHUAIA. Los infanto juveniles que jugaron la segunda etapa del certamen.

67º ANIVERSARIO. Veinticuatro ajedrecistas se reunieron en la Asociación de Caza y Pesca.

CAZA Y PESCA. Los premios para Da Rosa e Iglesias.



El certamen se juega por sistema suizo, a cuatro rondas, y con un ritmo de juego de 35 minutos, más un agregado de 10 segundos tras cada movida. Cuenta con el arbitraje del Arbitro Regional Ramiro López, y al término de las dos primeras rondas encabezan las posiciones Gustavo Kogan, Fernando Dieguez, Yuriy Andruschak y Juan Carlos Arias, todos con 1,5 puntos.

Cuatro en el Mayor

Los mismos ajedrecistas lideran -con 2 unidades- el 23º Torneo Mayor del Círculo, con idéntico número de rondas disputadas, aunque Dieguez y Kogan adelantaron su partida de la 3ª, que se completará pasado mañana.

El torneo se disputa a siete rondas, por sistema suizo, con un tiempo de reflexión de 90 minutos, más 30 segundos por jugada para cada jugador.

Continuará a lo largo de los sábados 9, 23 y 30 de noviembre, para concluir el sábado 7 de diciembre.

Dos más

Julián Barreda (Sub 10), Máximo Almendras (Sub 14) y Damián Schualle (Sub 20) terminaron al frente de sus respectivas categorías en el torneo 135º Aniversario de Ushuaia, por la serie “Ajedrez y Cultura en el ex-Presidio”, que llevan adelante en forma conjunta el Museo Marítimo de Ushuaia y el CadU, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación Municipal, y el arbitraje de Vicente Pozzoli y Juan Carlos Arias.

Este último y María Cecilia Haro controlaron las acciones en el torneo 67º Aniversario de la Asociación de Caza y Pesca (suizo, 4 rondas, 15’ + 5”), que arrojó como ganadores a Vicente Pozzoli (Libre), Tomás Iglesias (Sub 10), Matías Mato (Sub 12), Julián Barreda (Sub 14) y Santino Zapata (Sub 16), entre un total de 24 participantes.

Torneo Homenaje a Pety Gómez

Ronda 1 (17/10)

Kogan-Vidal 1-0

Pozzoli-Dieguez 0-1

Andruschak-Colanto. 1-0

Libre (1): Arias.

Bye (½): Arrúa, Pulido.

Ronda 2 (24/10)

Dieguez-Kogan tab

Vidal-Pozzoli post

Pulido-Arrúa post

Libre (1): Colantonio.

Bye (½): Arias, Andrusch.

Posiciones

P/Ajedrecista Pt. J

1.Gustavo Kogan 1,5 2

1.Fernando Dieguez 1,5 2

3.Yuriy Andruschak 1,5 2

3.Juan Carlos Arias 1,5 2

P/Ajedrecista Pt. J

5.César Colantonio 1,0 2

6.Lucas Arrúa 0,5 1

6.Horacio Pulido 0,5 1

8.Rodrigo Vidal 0,0 1

8.Vicente Pozzoli 0,0 1

Aniversario de Ushuaia

Sub 10: 1.Julián Barreda, 2.Matías Mato, 3.Tomás Iglesias, 4.Catalina Romeu. Sub 14: 1.Máximo Almendras, 2.Santino Zapata, 3.Mateo Paillacar, 4.Gabriel Ayala. Sub 20: 1.Damián Schualle, 2.Ariel Ojeda, 3.Clara Romero, 4.Sebastián Ramos.

Asociación Caza y Pesca

Libre: 1.Vicente Pozzoli, 2.Martina Fontenla, 3.Gustavo da Rosa. Sub 10: 1.Tomás Iglesias, 2.Clara Romero, 3.Solange Hinojosa, 4.Angel Espinosa. Sub 12: 1.Matías Mato, 2.Catalina Romeu, 3.Máximo Almendras, 4.Benjamín Cañete. Sub 14: 1.Julián Barreda, 2.Mateo Paillacar, 3.Gabriel Ayala, 4.Zoe Berjecio. Sub 16: 1.Santino Zapata, 2.Damián Schualle, 3.Ariel Ojeda, 4.Sebastián Ramos.

23º Torneo Mayor – Ronda 1

Partida Res. Defensa/Apertura

Clara Romero-Juan Carlos Arias 0-1 Defensa Holandesa

Flavio de Mayolas-Santino Zapata 1-0 Defensa Francesa

Fernando Poratto-Yuriy Andruschak 0-1 Defensa Irregular

Julián Barreda-Fernando Dieguez 0-1 Defensa Phillidor

Matías Mato-Tomás Iglesias 1-0 Def.Francesa (V.Cambio)

Libre (1): Vicente Pozzoli. Bye (½): Gustavo Kogan, Eduardo Zajic. Horacio Pulido y Ezequiel Martínez.

23º Torneo Mayor – Ronda 2

Partida Res. Defensa/Apertura

Santino Zapata-Ezequiel Martínez 1-0 Defensa Alekhine

Juan Carlos Arias-Flavio de Mayolas 1-0 Defensa Caro Kann

Yuriy Andruschak-Vicente Pozzoli 1-0 Defensa Siciliana

Gustavo Kogan-Matías Mato 1-0 Defensa Siciliana

Tomás Iglesias-Julián Barreda 0-1 Def.Francesa (V.Cambio)

Eduardo Zajic-Horacio Pulido tab Apertura Inglesa

Bye (½): Fernando Dieguez y Clara Romero.

23º Torneo Mayor – Posiciones

P/Ajedrecista Pts. J

1.Yuriy Andruschak 2,0 2

1.Juan Carlos Arias 2,0 2

3.Fernando Dieguez 2,0 3

3.Gustavo Kogan 2,0 3

5.Matías Mato 1,0 2

5.Flavio de Mayolas 1,0 2

5.Vicente Pozzoli 1,0 2

P/Ajedrecista Pts. J

5.Eduardo Zajic 1,0 2

5.Horacio Pulido 1,0 2

5.Santino Zapata 1,0 2

5.Julián Barreda 1,0 2

12.Clara Romero 0,5 2

12.Ezequiel Martínez 0,5 2

14.Tomás Iglesias 0,0 2

14.Fernando Poratto 0,0 1

Nota: incluye la partida adelantada de la 3ª ronda (Dieguez-Kogan tablas).

23º Torneo Mayor – Ronda 3 (02/11)

Partida Res. Partida Res.

Dieguez-Kogan tab de Mayolas-Romero

Andruschak-Arias Mato-Zajic

Pozzoli-Zapata Pulido-Barreda

Martínez-Iglesias