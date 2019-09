Reactivos para el VIH están garantizados

En medio de la escasez que vive el país en materia de medicamentos y reactivos para carga viral destinados al tratamiento del VIH, Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, destacó que Tierra del Fuego pudo asegurarse reactivos “ya que desde el Gobierno de esa provincia los compraron antes”.

“Por cuatro meses no vamos a poder conocer si las personas con VIH tienen o no carga viral indetectable. Además de no saber si eventualmente pueden transmitir el virus, no vamos a poder saber si la medicación que están tomando está logrando el efecto buscado de disminuir el virus en sangre”, alertó al diario Página 12, Cahn.

Ademas, el director de la Fundación Huésped explicó que “en los últimos meses hubo faltantes de dos de los medicamentos que necesitan las personas que viven con VIH. Esto está pronto a solucionarse, ya que hace algunas semanas estos medicamentos -específicamente uno de ellos, que es el más importante- entraron al depósito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y ya estarían prontos a distribuirlos a las provincias”.

Además, subrayó que en realidad “no hay una sobredemanda de estos reactivos que pueda explicar el faltante que vive el país”. Por el contrario, aseguró que “se debe a una falta de planificación de compra a tiempo por parte de Nación”.

Hay que destacar que una persona que porta VIH pero que está en tratamiento, y con sus respectivos estudios anuales, pasa a tener “una carga viral indetectable, y si bien esto no hay que confundirlo con lo que a veces se conoce como curación, lo cierto es que esa persona puede dejar de transmitir el virus”. En este sentido, aseguró que “de esta manera, el mundo se estaría planteando un control del VIH”.

Por último, cabe recordar que Tierra del Fuego, a través de su Laboratorio del Fin del Mundo, es el principal productor del país del medicamento Atazanavir bajo la marca registrada Suravir 300 miligramos, el cual funciona como antirretroviral utilizado para tratar y prevenir el VIH/SIDA.