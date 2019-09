“Más que nunca, los lápices siguen escribiendo”

Pasaron 43 años desde la fatídica Noche de los Lápices. En Río Grande los integrantes de la sede de Centros de Estudiantes Claudia Falcone convocaron a una velada de conmemoración, homenaje y memoria.

La concentración en la plaza, mientras se confeccionaban los carteles para la marcha.

Gadiel Ducommun, junto a sus compañeros, organizadores del homenaje a los estudiantes desaparecidos.

Estudiantes de nivel primario, secundario y universitario participaron de la velada homenaje.

RIO GRANDE.- Ayer, lunes 16 de septiembre, se cumplieron 43 años de la Noche de Los Lápices. Jóvenes nucleados en la Sede de Centros de Estudiantes Claudia Falcone se convocaron para realizar un acto recordando la fecha. Primero se concentraron en la Plaza Almirante Brown, donde pintaron carteles y hubo música en vivo, una obra teatral a cargo de estudiantes del colegio Padre Zink. Luego marcharon hacia el Espacio de la Memoria, en avenida Belgrano, donde leyeron palabras de homenaje a los estudiantes secuestrados, torturados y asesinados por el gobierno de facto en 1976.

Luego de marchar hacia el Espacio de la Memoria, los estudiantes leyeron tres documentos redactados para la fecha: “En esta fecha reivindicamos a nuestros compañeros detenidos, torturados y desaparecidos bajo la última dictadura militar. Condenados por ser jóvenes y militantes, que soñaban con una Patria más justa, libre y soberana”, comenzó uno de ellos.

La reseña también recordó que la noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve estudiantes secundarios que tenían entre 16 y 18 años, quienes reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis.

“Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron llevados de sus domicilios esa noche; y el 17 Emilce Moler y Patricia Miranda; cuatro días después fue detenido Pablo Díaz. Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas y luego se los trasladó al Pozo de Banfield. Moler, Díaz y Miranda recuperaron la libertad tras permanecer varios años entre cautivos y detenidos, en tanto los seis restantes permanecen desaparecidos”, continuó el documento.

“Hoy, nos encontramos en un país donde quienes nos gobiernan ven nuestra educación como un gasto y dejan a miles de jóvenes fuera de las aulas en el hambre y la pobreza. La lucha no terminó, ayer fue por el boleto estudiantil, hoy es para defender nuestra educación”, remarcaron.

Homenaje a Pablo Díaz

Pablo Díaz es uno de los sobrevivientes del operativo represivo que comenzó el 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Luego de unas palabras textuales del relato de Díaz, los estudiantes leyeron: “Hoy los y las estudiantes secundarios conmemoramos estos hechos trágicos que marcaron de una manera imborrable las luchas estudiantiles. Porque la juventud estuvo, está y va a estar siempre organizada y centrada en las luchas sociales que sean de su incumbencia. Y como dijo Pablo Díaz: ‘Ya no soy culpable de haber peleado por un país mejor’. Porque hoy más que nunca los lápices siguen escribiendo”.

Homenaje a Claudia Falcone

El último homenaje fue para María Claudia Falcone, que con solo 16 años fue una de las estudiantes que, habiendo militado por el derecho al uso del boleto escolar, entre otros pedidos, resultó desaparecida la noche del 16 de septiembre de 1976: “Claudia Falcone desde los 13 años empezó con la militancia estudiantil, pero además de eso, tenía una vida común, como vos y como yo, con novios, con amistades, con familia, con diversiones. Era simplemente una adolescente como nosotros, que despareció en busca de un derecho que hoy lo disfrutamos. Me pregunto todos los días qué es lo que nos impide hoy en día a luchar por nuestros derechos… Por eso es que pedimos, no solo las y los estudiantes desaparecidos, sino también nosotros, que día a día luchamos por una secundaria mejor, a que no te quedes callado, a que hables y preguntes mucho, que somos lo suficientemente capaces para ver y analizar qué derechos se están incumpliendo y cuáles todavía faltan”, concluyeron los representantes estudiantiles.

Finalmente, el grupo de estudiantes agradeció a integrantes del Gobierno provincial, municipal y otras autoridades, por habilitar los elementos necesarios para la realización de la marcha y el homenaje: “Nos costó mucho organizar esto. Trabajamos para que todo salga bien, agradecemos a quienes nos habilitaron el sonido, los elementos para los carteles, el espacio. Para nosotros es muy importante esta fecha porque la lucha no quedó sólo allá. Nosotros seguimos trabajando todos los días junto con los centros de estudiantes para una mejor calidad en la educación pública”, concluyó Gadiel Ducommun, representante de la sede de CE Claudia Falcone.