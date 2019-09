Más pacientes al sector público

Lo afirmó el director del Hospital Regional Río Grande, Juan Pablo Zarza, respecto al crecimiento de las consultas y las atenciones en la guardia hospitalaria. Además, aseguró que el Hospital “no está desabastecido” aunque hay demoras en la provisión de algunos insumos producto de la última devaluación y el incremento de costos.

El Hospital de Río Grande cada vez con más consultas.

RÍO GRANDE.- “El Hospital no está desabastecido, lo que estamos teniendo inconvenientes es con la provisión, de algunos insumos por efecto de la devaluación que tuvimos en agosto justo dio la coincidencia que estábamos iniciando ordenes de compra y tuvimos que cambiar todo porque por efecto de la devaluación los proveedores decidieron cambiar sus precios”, dijo Zarza sobre las quejas recurrentes de los pacientes.

El director del Hospital Regional sostuvo en Fm Aire Libre que “en el caso de órdenes de compra ya adjudicadas, se retiraron de la entrega porque pedían que nosotros saltemos una normativa que no lo podemos hacer, hubo que retramitar todo y lo que estamos haciendo hoy son compras más chicas que nos permite la normativa hacer compra directa”.

Respecto a las necesidades actuales del principal centro de salud de Río Grande, indicó que “las dificultades que tenemos son en la provisión de los insumos de mayor gasto, algodón, solución fisiológica, agujas; lo que vamos haciendo son compras más cortas en el tiempo con proveedores locales que tengan stock acá”.

Además, reconoció un incremento importante en la afluencia de pacientes al ámbito público. “Desde que implementamos los sistemas llamadores tenemos números objetivos para poder medir y de junio a septiembre tenemos una afluencia en promedio de 1500 personas más por mes”, explicó.

“Lo que no medimos, pero lo sentimos es que claramente hay un traslado de la medicina privada hacia la salud pública, tenemos a la misma fecha interanual de 2018, a esta altura habíamos atendido 225 mil personas y hoy llevamos atendidas 238 mil personas, casi 12.800 personas más”, detalló.

En este sentido añadió que “en la guardia central tenemos un promedio de 205 atenciones, con picos de 250 personas en 24 horas, eso es una cantidad que tenemos a diario entre pediátricas, adultos y salidas que hace la ambulancia por el 107 o los traslados que tengan que hacer los médicos entre localidades”.

“Si tenemos mayor cantidad de personas que se vienen a atender a la salud pública, vamos a tener mayor gasto de insumos, lo que nosotros por ahí lo que hacemos es tratar de inscribir a todas las personas que quedaron sin cobertura, al programa Sumar que hora va a cambiar de nombre, se va a llamar Pases y que nos permite a nosotros obtener recursos por cada atención que recibe esta persona”, reconoció.

Finalmente, consultado respecto a las deudas que mantienen las obras sociales con el nosocomio, Zarza manifestó que “tenemos tres grandes prestadoras a las cuales les brindamos atenciones recurrentes: OSEF que entró en un programa de pago de deuda de lo que debía más la facturación mensual, PAMI y entre metalúrgicos y OSECAC que son las otras prestadoras grandes”.

“Tenemos problemas con los pagos, no son pagos recurrentes, con las obras sociales más chicas no tenemos inconvenientes”, remarcó.

Y cerró: “OSEF según la última certificación de deuda ronda los 90 millones de pesos, mientras que por PAMI otros 60 millones de pesos que está en un plan de pagos”.