Hoy permanecerá cerrado el paso fronterizo

Debido a la interrupción del servicio en el paso fronterizo chileno de Monte Aymond, no habrá conectividad entre la isla y el continente. La medida fue adoptada por las autoridades trasandinas tras la explosión por una pérdida de gas que dejó malherido a un trabajador de la Aduana.

El incidente afectó a un trabajador de la Aduana.

RIO GRANDE.- Un empleado de la Aduana de Chile sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, tras una explosión originada por una pérdida de gas, incidente que sucedió en el complejo fronterizo de Monte Aymond, en el lado chileno; por lo tanto, las autoridades resolvieron cerrar el mismo por este miércoles, disponiendo su reapertura recién el jueves.

El cierre del complejo fronterizo imposibilitará la conexión de Tierra del Fuego con el continente, tanto en lo que hace al transporte de cargas, como el de pasajeros.

Sobre el incidente, el empleado aduanero herido es Rubén Avalos, de 37 años, quien actualmente posee el 40% de su cuerpo con quemaduras, según el parte médico. La gravedad de su estado demanda que sea trasladado de urgencia a la ciudad de Santiago de Chile, informaron desde la Asociación Nacional de Aduanas de ese país.

Por el incidente ayer hubo un paro de 2 horas y hoy se resolvió cerrar el complejo fronterizo.

El hecho aparentemente se produjo por una pérdida de gas en la vivienda, situación que ya había sido avisada a las autoridades del Servicio de Aduanas y al Director Nacional del país vecino, señalaron.

A raíz del grave incidente ocurrido, el directorio nacional de ANFACH (gremio de trabajadores de Aduana), emitió un comunicado con el título: “Explosión de gas en dependencia de Aduana en Monte Aymond deja a funcionario en la UCI de la Clínica de Magallanes”.

El texto del comunicado indica que “en el día de hoy (por este martes), en horas de la mañana, en el complejo Monte Aymond de Punta Arenas se produjo una explosión de gas en la cual resulta afectado con quemaduras nuestro colega Rubén Avalos, quien fue trasladado de urgencia en ambulancia a la Clínica Magallanes y en estos momentos está siendo evaluado en la UCR de ese recinto asistencial”.

“Cabe hacer presente que esta situación ya había sido informada a las autoridades del Servicio y en particular al Director Nacional, no habiendo hecho a la fecha, nada al respecto”.

“Por lo anterior y en consideración a las constantes situaciones de inseguridad a las cuales estamos expuestos en nuestros lugares de trabajo a la desidia de las autoridades para atender las demandas de las y los trabajadores de Aduanas, no permitiremos ningún mártir aduanero más, es que convocamos a todos y todas las funcionarios de Aduana de Arica a Punta Arenas que se encuentran laborando en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, a un paro nacional de 2 horas”, el cual se cumplió ayer, entre las 15.00 y las 17.00.

El comunicado termina diciendo que “hacemos un llamado a las autoridades del gobierno a poner su mayor preocupación en el ser humano y en particular a preocuparse de la seguridad de todos los aduaneros y aduaneras del país”.