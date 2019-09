Empleados de Ambassador suspendidos

RIO GRANDE.- Los trabajadores de Ambassador Fueguina llevan dos meses suspendidos y a la preocupante situación de incertidumbre ahora se agrega una nueva instancia de conflicto, dado que no tienen certezas respecto del pago del 70% del total de sus salarios, acordado con la firma electrónica.

La fábrica emplazada en el Parque Industrial.

Al respecto opinó el secretario administrativo de la Unión Obrera metalúrgica (UOM), Marcelo Castronuovo, quien contó que “el personal está en este momento suspendido, son sesenta personas, la empresa venía pagando fuera de término pero venía pagando”.

“En esta ocasión se han demorado más de la cuenta y decidimos expresar el malhumor que tiene la gente de esta manera con presencia en la puerta de la planta y tratando de solucionar el problema”, indicó.

Asimismo, dijo que “los empleados llevan dos meses suspendidos, veníamos cobrando fuera de término pero estaba el compromiso de la empresa de sostener esta situación. En estos momentos estamos sin cobrar los haberes y tomamos esta decisión de hacer presencia en la puerta de la planta. Tuvimos una conversación con los directivos de la empresa y se comprometieron a resolver la situación en los próximos días, así que estamos esperanzados en eso”.

“Nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben, pero somos conscientes que la industria está atravesando un momento más que crítico. Esta empresa este año prácticamente no estuvo produciendo, así que sabemos cuál es la situación y somos pacientes. Pero también somos conscientes que hoy cobrando los sueldos no alcanza, así que imagínense lo que sucede sin cobrarlos”, graficó.

Por ello, remarcó que “en este contexto, colaboramos, tratamos de entender las distintas situaciones, pero la verdad es que veníamos con alguna problemática pero no era grave porque estábamos cobrando los sueldos”.