Bertone firmó el contrato para la obra de ampliación de la red de gas para llegar a más barrios de Ushuaia

La gobernadora Rosana Bertone firmó el viernes dos contratos para la ampliación de la red de gas para llegar a 146 domicilios de distintos sectores de Ushuaia. También hizo entrega de subsidios del programa “Llegó el Gas”.

USHUAIA.- Familias que residen en los barrios ex Quinta 52, Cuesta del Valle Barrio Itatí y los alrededores de las calles Yamanas y Hakuerum; serán beneficiados con las obras de ampliación de las redes de gas natural, a partir de la firma de los contratos formalizadas el viernes por la gobernadora Rosana Bertone.

Los trabajos consisten en el tendido y alimentación de red de gas natural para 146 domicilios que beneficiarán a 580 vecinos de la ciudad de Ushuaia. Además, se generarán puestos de trabajo para alrededor de 20 familias.

En el acto de firma del contrato, Bertone hizo uso de la palabra para expresar que “yo no puedo quedarme hasta el 17 de diciembre sin trabajar y menos aún con la situación que vive el país. Toda acción en un momento de crisis puede ser determinante, hoy estas obras van a llevar red de gas a muchas familias pero también brinda trabajo; hoy en día, que 20 trabajadores sean contratados es importante, lleva tranquilidad también a esos hogares”.

La Gobernadora estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, quien expresó que “Rosana nos planteó el desafío de generar inclusión social y romper con el paradigma de que una ciudad productora de gas que no tenga redes domiciliarias para los propios fueguinos”.

Llegó el gas

Bertone, junto al ministro de Economía José Labroca y la secretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi presidieron el viernes en Ushuaia una nueva entrega de 14 beneficios en el marco del programa provincial “Llegó el gas”, nueve de los cuales fueron para inicio de obras y los cinco restantes para finalizarlas.

El hecho apunta a “poder ayudar a los usuarios que se encuentran encuadrados bajo el subsidio a los consumos residenciales de gas licuado del petróleo, y por cuyos domicilios se encuentren finalizadas las obras de tendido de red de gas domiciliaria” establece el programa.

La propuesta está planteada con el objeto de que dichos vecinos “puedan acceder a la red de gas natural, colaborando con los gastos en concepto de materiales, artefactos y honorarios de los gasistas matriculados”.

Bertone recordó que cuando asumió la gestión de gobierno “le planteé a los ministros José Labroca (Economía) y Luís Vázquez (Obras Públicas) que quería hacer las redes en los barrios para que una provincia como la nuestra, gasífera por excelencia y una de las mayores productoras de gas de la Argentina, pueda darle a su gente el gas que necesita para vivir mejor”.

El ministro de Economía, por su parte, señaló que “vamos a avanzar sobre esta política de Estado que busca mejorar la calidad de vida de los fueguinos” ratificó, porque “hay que pensar que cada instalación no sólo mejora la comodidad del usuario, también mejora su economía”.

La gobernadora Rosana Bertone observa los planos de los barrios que serán alcanzados con la ampliación de las redes de gas.