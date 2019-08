Sábado de final de Primera C

RIO GRANDE.- El sábado vuelve la acción importante a los gimnasios locales y proseguirá tanto el domingo como el lunes aprovechando el feriado; así lo dispuso el Departamento de Futsal AFA de esta localidad, y en donde en el primer día de competencia, la final de la Primera C para ser el cotejo más atrayente de todos.

San Francisco y Santa Inés disputarán mañana la segunda final de la Primera C.

Pero el sábado en el Gimnasio Municipal de la Margen Sur arrancará la actividad con las Damas y La Liga ante Escuela Argentina serán las encargadas de inaugurar el certamen Clausura para ellas; cotejo que se disputará desde las 14:00, una hora más tarde será el turno de San Francisco frente a Club de Amigos y luego el campeón Metalúrgico lo hará contra Progreso.

A partir de las 17:45 es el turno del debut de la Primera B en el certamen Clausura, y los encargados de abrir el mismo estará a cargo de Juventud y Pomelo Hidráulico, un más que lindo juego para observar; mientras que a continuación, desde las 19:15, lo harán Kapones y Barcelona Río Grande.

Y sin lugar a dudas lo más importante estará en el cierre de la jornada sabatina con la segunda final de la Primera C entre San Francisco y Santa Inés lo que promete ser un gran espectáculo y con posibilidad cierta que haya un nuevo campeón de la divisional.

Para que esto suceda, Santa Inés deberá repetir la victoria alcanzada el fin de semana pasado cuando derrotó a su rival por 6 a 3, así dejaría la serie 2 a 0 e imposible de remontar para San Francisco a quien sólo le sirve ganar o ganar, ya sea en el tiempo reglamentario o en la definición desde el punto penal, pero ganar el cotejo para forzar un tercer y definitorio juego, el cual sí determinaría al primer ganador de la divisional.

La A, entre domingo y lunes

La segunda fecha del certamen Clausura de Futsal AFA en Primera A, se jugará desde el domingo 18 del corriente mes en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV, cuando desde las 20:30 jueguen los conjuntos de Escuela Argentina y Camioneros, mientras que cerrando desde las 22:00 lo estarán realizando Defensores Futsal y Victoria.

El lunes por su parte, aprovechando el día festivo, nuevamente habrá juegos en el Jorge Muriel, jugando desde las 19:30 Progreso y Metalúrgico, y cerrando a las 21:00, San Isidro y Club de Amigos; mientras que en esta oportunidad, Estrella Austral tendrá fecha libre.

Cuadrangular en Miami

La Selección Argentina dirigida por Matías Lucuix jugará un cuadrangular amistoso en la ciudad de Miami el 23 y 24 de septiembre, donde participarán los jugadores que se desempeñan en el exterior, como preparación para la Copa América y las Eliminatorias del año que viene.

Argentina se enfrentará a Estados Unidos en la primera semifinal, que se jugará el lunes 23 de septiembre, a las 22:00 (hora Argentina). Mientras que en la previa, a las 20:00 (hora Argentina), Brasil se medirá en la otra semifinal ante México. Los ganadores disputarán la final el martes 24 de septiembre. Los partidos se jugarán en el Marlins Park, estadio donde juega el equipo de béisbol local, los Miami Marlins, con capacidad para más de 36 mil personas. El estadio deberá montarse con el piso y acondicionarse para el juego de futsal.

Además, la Selección Argentina se prepara para jugar la Zona Sur de la Liga Sudamericana, de la cual será anfitriona en Rosario, del 11 al 14 de septiembre. Antes, el equipo nacional jugará dos amistosos en Buenos Aires ante Ecuador.

Uno será el martes 20 de agosto por la mañana en el predio de Ezeiza a puertas cerradas. Mientras que el otro será en Ferro, el miércoles 21 a las 21:00, con acceso al público y televisado en directo por TNT Sports. En la previa, el equipo femenino de Ferro enfrentará en un amistoso a la Selección Femenina Sub 20, dirigida por Nicolás Noriega.

La Programación

Sábado 17 de agosto – Gimnasio Margen Sur

14:00 – Femenino La Liga vs. Escuela Argentina

15:15 – Femenino San Francisco vs. Club de Amigos

16:30 – Femenino Metalúrgico vs. Progreso

17:45 – Primera B Juventud vs. Pomelo Hidráulico

19:15 – Primera B Kapones vs. Barcelona RG

20:45 – Final C San Francisco vs. Santa Inés

Domingo 18 de agosto – Gimnasio Jorge Muriel

13:45 – Femenino Dep. Ardiles vs. Defensores Futsal

15:00 – Femenino Victoria vs. Camioneros

16:15 – Femenino Estrella Austral vs. Defensores del Parque

17:30 – Primera B Atlético RG vs. Los Troncos

19:00 – Primera B Residentes Jujeños vs. Club de Barrio

20:30 – Primera A Esc. Argentina vs. Camioneros

22:00 – Primera A Defensores Futsal vs. Victoria

Lunes 19 de agosto – Gimnasio Jorge Muriel

18:00 – Primera B ADEFU vs. Mitre FC

19:30 – Primera A Progreso vs. Metalúrgico

21:00 – Primera A San Isidro vs. Club de Amigos