Piden prisión perpetua

El fiscal pidió prisión perpetua para la mujer que está acusada de haber asesinado a su pareja. Así lo solicitó ayer el fiscal Eduardo Urquiza en su alegato. Consideró probado que la mujer mató a Ezequiel Gustavo Ponce tras mantener una discusión en la habitación de un apart ubicado en avenida Alem. Por otra parte Urquiza solicitó que la mujer sea absuelta en otra causa donde se la investigaba por un incendio intencional. El veredicto se conocerá recién después del fin de semana largo.

USHUAIA.- El fiscal Eduardo Urquiza solicitó ayer que se condene a Claudia Concha Avila (44) a la pena de prisión perpetua por considerar probado que la mujer asesinó a su pareja, Ezequiel Gustavo Ponce (37) luego de golpearlo en la cabeza con una piedra para después terminar estrangulándolo.

Por su parte, el defensor Gustavo Ariznabarreta dijo que no está probado que haya sido así la mecánica del hecho y no haber certezas, – sobre las causas del deceso- ya que según la versión de Concha Avila su pareja se ahorcó con un pañuelo, el tribunal debería absolverla por el beneficio de la duda.

Ariznabarreta sostuvo que los peritos señalaron durante el coloquio -que dieron el miércoles- que el golpe en la cabeza podría haberse dado inmediatamente después del deceso, cuando Concha Ávila lo descolgó del ventiluz y allí haber golpeado la cabeza de Ponce en la bañera.

Lo cierto es que serán los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón los que tengan la última palabra. Más allá del pedido de prisión perpetua del Ministerio Público Fiscal y la absolución por el beneficio de la duda pedida por el defensor público, los tres magistrados deberán ser los que decidan si condenan o no a Concha Avila, en una resolución que darán a conocer el próximo martes.

Causa por incendio

Por otra parte el fiscal Urquiza solicitó la absolución de Concha Avila en el marco de la causa donde se la juzga por haber provocado un incendio en un departamento ubicado sobre 25 de Mayo al 300 de Ushuaia, donde vivía con anterioridad.

La imputada se encontraba discutiendo con quien era su pareja de aquel entonces, el ciudadano francés Kevin Jean Pierre Briand. Por este hecho ambos comparecieron judicialmente y se les concedió la suspensión de juicio a prueba.

“El ígneo puso en peligro la vida de los restantes ocupantes”, afirmó el fiscal en su requerimiento, dando cuenta que este hecho tuvo lugar el 28 de abril de 2014, momentos antes de las 15:35. No obstante el fiscal Urquiza pidió ayer a los jueces que absuelvan a la mujer ya que no quedó debidamente probado que ella haya iniciado el fuego en dicho inmueble.