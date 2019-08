Continúa la A y debuta la Primera B

RIO GRANDE.- A la espera de tener los gimnasios confirmados, la dirigencia del Departamento de Futsal AFA de esta ciudad ya confirmó que se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura en la máxima divisional y que, además, debutará en el certamen la Primera B.

Juan Barrientos saca el remate pese a la marca de Nazareno Dávoli; el fin de semana continúa el Clausura.

Mientras programarán estas dos divisionales, estudiarán los sistemas de disputa del certamen Clausura en Primera C, aún están jugando las finales del Apertura, y también la Primera femenina, los cuales serán más cortos que el anterior por los pocos meses de competición que restan y no quieren terminar tan apretados como el año pasado.

Recién mañana la comisión directiva tendrá un panorama más claro de los gimnasios que podrá utilizar no sólo el fin de semana sino que además el lunes que es feriado, y se espera una amplia programación en las divisionales mencionadas.

La segunda fecha de la Primera A tendrá los siguientes juegos: Progreso vs. Metalúrgico; Defensores Futsal vs. Victoria; San Isidro vs. Club de Amigos; Escuela Argentina vs. Camioneros. Libre: Estrella Austral.

La primera fecha del certamen Clausura de Primera B tendrá estos juegos: Atlético Río Grande vs. Los Troncos; Juventud vs. Pomelo Hidráulico; Kapones vs. Barcelona Río Grande; Residentes Jujeños vs. Club de Barrios; A.DE.FU. vs. Mitre FC. Libre: Intevu FC.

El Porvenir, a la final de la LNFA

La Franja (Misiones) no pudo ante El Porvenir (Formosa) y cayó por 5-2 en tiempo suplementario, el partido se disputó en el Polideportivo Ernesto Finito Gerhmann de Posadas. Los formoseños volverán a jugar la Fase Final del Futsal AFA.

El encuentro tuvo de todo, primero golpeó el conjunto visitante, abriendo el marcador Nicolás Benítez, pero rápidamente igualó Fabricio Salinas con un golazo por arriba del arquero.

En el complemento, volvió a lastimar de entrada la visita con gol de Marcelo Fereyra y los locales entraron en desesperación, pero tuvieron recompensa cuando faltando 5 minutos para que termine el encuentro Facundo Falero, recién ingresado, encontró el gol abajo del arco, siguieron las emociones, pero los arqueros se convirtieron en figura y se fueron al tiempo suplementario.

En los primeros 5 minutos los arqueros seguían siendo figura, con la ayuda del cansancio de los dos equipos, pero también la ansiedad de convertir a La Franja le costó caro, un error de Salinas que lo aprovechó Julio Ríos, y todo comenzó a ser cuesta arriba para los franjeados.

Un minuto más tarde, los dirigidos por Richard Alonzo en busca de la igualdad dejaron solo el arco y Jonatan Sena solamente tuvo que empujar la pelota a la red. También hubo tiempo para la expulsión de Enzo Zárate.

Por último, la visita tuvo un penal que bien lo atajó el arquero franjeado, pero en el rebote Víctor Cardona convirtió para poner el 5-2 definitivo.

Los formoseños ahora se suman a los 4 equipos ya clasificado para la Fase Final.

Durante los festejos se lo vio muy emocionado a la figura que tuvo la competencia, cuando se arrodilló para dedicar el festejo a su hermano recién fallecido.

Amistoso para la Sub 20

El equipo que dirige técnicamente Nicolás Gulizia jugará, del 29 al 31 de agosto, tres partidos amistosos con su par de Chile en Santiago.

La Selección Argentina Sub 20 de Futsal continúa su preparación para la disputa de la Liga Sudamericana Zona Sur, para la cual comenzó los entrenamientos el pasado 10 de julio, con una lista de 17 jugadores.

El plantel se está entrenando en el Coliseo del Predio de Ezeiza, dos y tres veces por semana. Y del 29 al 31 de agosto, disputará tres partidos amistosos con su par de Chile en Santiago. En el mismo se encuentra el riograndense Nicolás Tumkiewicz.

Torneo Clausura

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Camioneros 3 1 1 0 0 9 3

2º Defensores Futsal 3 1 1 0 0 6 3

3º Escuela Argentina 1 1 0 1 0 3 3

4º Estrella Austral 1 1 0 1 0 3 3

5º Metalúrgico 1 1 0 1 0 3 3

6º Progreso 1 1 0 1 0 3 3

7º San Isidro 0 1 0 0 1 3 6

8º Victoria 0 1 0 0 1 3 9

— Club de Amigos — — — — — — —

Tabla Anual

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Victoria 18 9 6 0 3 54 40

2º Club de Amigos 16 8 5 1 2 36 25

3º Estrella Austral 16 9 5 1 3 40 32

4º Camioneros 16 9 5 1 3 40 32

5º Defensores Futsal 15 9 5 0 4 33 28

6º Metalúrgico 13 9 4 1 4 37 39

7º San Isidro 9 9 3 0 6 26 47

8º Progreso 7 9 2 1 6 24 39

9º Escuela Argentina 6 9 1 3 5 33 41