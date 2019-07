XLVI Gran Premio de la Hermandad

Sapito Herrera y Adrián Riestra los primeros inscriptos para la cuadragésima sexta edición del Gran Premio de la Hermandad.

Sapito Herrera fue el primero en nuestra ciudad.

Ayer por la tarde comenzaron las inscripciones para un nuevo Gran Premio.

Varios pilotos ya hicieron efectiva su inscripción para el GPH.

RIO GRANDE.- En la jornada de ayer comenzaron las inscripciones para participar de esta cuadragésima sexta edición del Gran Premio de la Hermandad. Dicho trámite se podrá realizar hasta el próximo jueves 11, y los interesados pueden hacerlo en el horario de 18:00 a 21:00 en la oficina que plantó el ACRG (Avenida Belgrano 479) para entregar la documentación pertinente.

En el primer día de inscripciones fueron 15 las tripulaciones que hicieron efectivo el trámite y otras tantas las que retiraron planillas para completar y luego acercarse a la sede para realizar el pago.

En lo que ya es una tradición (de ser el primer inscripto), el privilegio lo volvieron a compartir, tal como en 2017, Rodrigo “Sapito” Herrera y el santacruceño Adrián Riestra, quien por encontrarse lejos de la provincia envió toda la documentación por e-mail y realizó el pago mediante una transferencia bancaria. Sin embargo Sapito fue quien llegó en el primer lugar a la sede y entregó toda la documentación en orden, quedándose así con uno de los primeros datos estadísticos que deja esta edición del Gran Premio.

Sin dudas que este acontecimiento es solo un hecho para las estadísticas y una tradición que la había impuesto hace años atrás, principalmente en la última década, los Carletti (padre o hijo) luchando por ser el primer inscripto con Angel Benítez. En 2011, Mauricio Rossi cortó con esta seguidilla y al año siguiente Marco López dejó su huella en la lista de los primeros anotados, en tanto que Leonardo Aguilar lo hizo en 2012, y los últimos años el privilegio había sido para el piloto riogalleguense Adrián Riestra, que este año vuelva a competir.

Esta es la tercera vez que Sapito Herrera logra anotarse en el primer lugar, en este caso, en dos ocasiones siendo piloto y una siendo navegante de Raúl Liscio en 2013. Sapito, muy reconocido en el ambiente por su impecable trayectoria como navegante, y que desde hace dos años viene manejando de manera ininterrumpida, será navegado por su amigo Kevin Ponce y ambos buscarán, primero “dar la vuelta”, pero si es “entre los 15 de adelante mucho mejor”.

Además de Herrera, fueron varios los conocidos que pasaron la oficina del Cobián Group (Av. Belgrano 479, casi esquina Rosales) y los que ya dieron el primer paso en esta carrera que atrapa a todos los fueguinos.

Siguen las inscripciones

En la jornada de hoy continuará a atención para hacer efectiva la inscripción a esta tradicional competencia. Las mismas se realizarán hasta el jueves 11 de julio en Belgrano 479 a partir de las 18:00 y hasta las 21:00.

Para esta edición, los valores tendrán algunas modificaciones dependiendo de si sos socio o no, obviamente con la cuota al día. En el caso de las tripulaciones compuestas por socios. Deberán abonar un total $3.500 (pesos tres mil quinientos), en tanto que si las tripulaciones están compuestas por un socio y un no socio, deben abonar $5.500 (pesos cinco mil quinientos). Y si las tripulaciones están compuestas por no socios, el valor de la inscripción es de $7.000 (pesos siete mil).

Por otra parte, los trámites administrativos en la ciudad de Ushuaia serán en Fitz Roy N°358 de 18:00 a 21:00 y en la ciudad de Tolhuin, solo se recepcionarán el jueves 11 de julio, en la Cámara de Comercio, sita en Lucas Bridge N° 264, de 18:00 a 21:00. Ademas en la ciudad de Porvenir hasta el jueves las inscripciones se realizarán en dependencias del Albergue Deportivo Municipal, de 19:00 a 21:00.

Vencidos los plazos indicados precedentemente, NO se aceptarán inscripciones debido a los trámites aduaneros y fronterizos de ambos países. Los competidores deberán inscribirse en el país que corresponda, según la nacionalidad. Todos los interesados en pra participar de esta competencia tendrán tiempo hasta el jueves 11 de julio.