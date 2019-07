Rectores exigen garantías de “elecciones limpias”

Tras las fallas en las pruebas de escrutinio, pidieron que el Gobierno nacional dé explicaciones sobre los fallos en los ensayos. El documento lleva la firma diecinueve autoridades de universidades nacionales y provinciales, entre las que está el rector de la UNTDF, Juan José Castelucci.

RÍO GRANDE.- Rectores y vicerrectores de universidades nacionales y provinciales expresaron su preocupación en las deficiencias del sistema de transmisión de datos en las pruebas de escrutinio de cara a las próximas PASO. “En nuestras universidades, cuando un ensayo no arroja los rendimientos esperados, se explicitan los errores cometidos para que la comunidad científica no pierda confianza en la propia ciencia”, expresaron en un comunicado.

Se suman así a los reclamos de parte de la oposición, que ya se manifestó en el Congreso nacional alertando sobre la transparencia en el acto eleccionario del próximo 11 de agosto cuando se lleven adelante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un documento, las autoridades universitarias manifestaron su “profunda preocupación” por las deficiencias que mostró la prueba experimental del sistema de transmisión electrónica del escrutinio provisorio que se implementará en las internas de agosto.

“En tanto ciudadanos y ciudadanas creemos que la prolijidad y fidelidad de los datos del escrutinio provisorio son fundamentales para seguir consolidando y mejorando nuestro sistema democrático”, señalaron.

“Es por ello que, como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, las importantes fallas del sistema de transmisión nos generan una potente intranquilidad”, advirtieron.

Por otro lado, desde su rol como rectores, rectoras e integrantes de la comunidad universitaria y científica, apuntaron que les “alarma que las autoridades competentes no hayan procedido como es esperable que suceda tras una prueba experimental fallida: dando las explicaciones que permitan identificar los errores y garantizar que no se reiterarán”.

Pidieron además que para “no perder la confianza en las instituciones democráticas” se den a conocer las explicaciones sobre las fallas cometidas y los magros resultados obtenidos, y las garantías para que esos errores no se reiteren el 11 de agosto.

El documento lleva la firma de Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa), Rubén Ascúa (Universidad Nacional de Rafaela), Fabián Calderón (Universidad Nacional de La Rioja), Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda), Norberto Caminoa (Universidad Nacional de Chilecito), Adrián Cannellotto (Universidad Pedagógica Nacional), Juan José Castelucci (Universidad Nacional de Tierra del Fuego), Gabriela Diker (Universidad Nacional de General Sarmiento), Raquel Krawchik (Universidad Provincial de Córdoba), Daniel López (vicerrector Universidad Nacional de Chilecito), Diego Molea (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), Germán Oestmann (Universidad Nacional del Chaco Austral), César Parmetler (Universidad Nacional de Formosa), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Roberto Rovere (Universidad Nacional de Río Cuarto), Aníbal Sattler (Universidad Autónoma de Entre Ríos), Federico Thea (Universidad Nacional de José C. Paz), Sandra Torlucci (Universidad Nacional de las Artes) y Alejandro Villar (Universidad Nacional de Quilmes).