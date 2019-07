Las 13 boletas que habrá en el cuarto oscuro

El 11 de agosto, cuatro de las nueve fórmulas presidenciales tendrán precandidatos fueguinos para diputados y senadores nacionales; en muestra provincia solo habrá una interna.

Los candidatos fueguinos, a ellos deberán sumarse cinco boletas con candidatos presidenciales que no llevan propuesta local.

RÍO GRANDE.- En total son nueve candidatos a presidente y a vice. El problema es que no todos tendrán una boleta local. En el cuarto oscuro en Tierra del Fuego el próximo 11 de agosto habrá cinco tramos solitarios: los de Manuela Castañeira, Juan José Gómez Centurión, Alejandro Biondini, José Antonio Romero Feris y José Luis Espert.

A ellos se sumarán seis boletas que si llevan candidatos presidenciales y candidatos a diputados y senadores provinciales; y finalmente dos espacios que no llevan candidato a Presidente pero si a diputados y senadores.

En medio de la confusión general por la sucesión de fechas electorales, se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cargos nacionales.

En Tierra del Fuego en agosto, además de presidente y vice, se elegirán tres diputados y tres senadores nacionales. Es decir, las boletas deberán tener tres tramos; excepto las que no lleva candidatos a presidente, que tendrán dos tramos, y las que solo llevan candidato a presidente que serán de un tramo.

En medio de la confusión general por la sucesión de fechas electorales, se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cargos nacionales.

Estas son todas las boletas: